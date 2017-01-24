Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Известная певица найдена мертвой в сгоревшей машине
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Управляющие компании накажут за плохую работу
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армия Украины подошла к Дебальцево: осталось 5 км
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
9Крещенские купания
16Femen объявили о распаде движения
8«Женский марш» против Трампа
14События недели в фотографиях
11:45 (мск), источник: РИА Крым

Врачам больницы им. Семашко в Симферополе увеличили зарплаты на 20 тыс рублей — главврач

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости (Крым). Уровень зарплат медицинского персонала Республиканской клинической больницы им. Семашко в Симферополе после того как ее возглавил Александр Остапенко значительно увеличился.

Как он пояснил в эфире радио «Спутник в Крыму», этого удалось достичь за счет продуманного механизма по начислению стимулирующих выплат.

«Каждый должен понимать, выполнив большую работу в удельном весе, он должен получать больше денег. Основная комиссия вместе с учетом финансовых результатов за месяц осуществляет предварительное распределение этих выплат между подразделениями. Внутренние комиссии в подразделениях, мы активно привлекаем к этой работе профсоюзный комитет, подводят оценку каждого сотрудника. Имеется соответствующая балльная оценка, она заносится в соответствующий протокол. Затем его подписывает руководитель подразделения, представитель профсоюза. Люди знают балльную оценку, знают цену балла, знают, сколько они получают», — сказал главврач.

Он уточнил, что на сегодняшний день врачи лечебного учреждения в среднем получают на 20 тыс рублей больше, чем при предыдущем руководстве.

«Средняя зарплата у врачей больницы Семашко в ноябре составила 63 тыс рублей, в декабре — 59 тыс рублей (при имеющейся раньше 36−39 тыс). Явное увеличение порядка 20 тыс рублей только по врачам. По среднему медперсоналу средняя была 25−27 тыс, стала 42−44 тыс. Младший медперсонал: было 11−13 тыс рублей, стало 21−22 тыс в среднем», — рассказал Остапенко.

При этом он подчеркнул, что существуют нормативные документы, которые ограничивают суммы зарплат руководящего звена. В настоящий момент они получают не более 100 тыс рублей.

«При среднемесячной зарплате у нас это соотношение 1 к 6, то есть ни один мой заместитель, главный бухгалтер не может получить большую сумму, чем 1 к 6 в соответствии со среднемесячной зарплатой. Сейчас мои заместители получают порядка 70−90 тыс рублей. При этом команда работает практически в круглосуточном режиме. Потому что те проблемы, которые стояли в конце года, не решаются в одночасье. Мы не начинали с чистого листа, мы вынуждены были разгребать то, что было, для того, чтобы не допустить нарушений жизнедеятельности больницы, потому что это сказалось бы на качестве оказания лечебно-профилактической помощи и вызвало бы определенные жалобы со стороны пациентов, а это недопустимо», — отметил главврач.

Он также акцентировал внимание на том, что руководству больницы удалось закрыть вопрос, связанный с реализацией прав сотрудников на компенсацию за неиспользованные отпуска. Решить проблему, которая в течение года вызывала социальное напряжение в больнице, удалось в конце 2016 года.

«Мы к концу года полностью закрыли этот вопрос, выплатив нашим коллегам более 11 млн рублей за неиспользованные отпуска», — констатировал Остапенко.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в 2016 году руководство больницы им. Семашко по поручению главы Крыма Сергея Аксенова было уволено после скандала с завышенными зарплатами. По словам Аксенова, в январе-августе 2016 года средний размер ежемесячной заработной платы главного бухгалтера медучреждения составлял 547 тысяч рублей, а размер зарплаты других сотрудников администрации больницы достигал 350 тысяч рублей в месяц. Позже в отношении главврача медучреждения возбудили уголовное дело. В частности, она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

В октябре на должность главврача больницы был назначен Александр Остапенко. Позже сотрудники учреждения, уличенные в получении завышенных стимулирующих выплат, были уволены.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Астролог рассказал, чего ждать от наступающего года петуха
В Кремле не увидели угрозы в военном строительстве в КНР
Мизулина призвала давать пожизненный срок за растление детей
Администрация Обамы перевела Палестине $221 млн
КС РФ рассмотрит жалобу Ильдара Дадина без его участия
ЕСПЧ не нашел дискриминации в пожизненных заключениях в России
Больше 10 легкоатлетов решили выступать под нейтральным флагом
Сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В рамках него в условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Девочка из «Звонка» вышла из телевизора в магазине техники в США Создатели приквела культового фильма ужасов разыграли посетителей одного из магазинов электроники в Нью-Йорке, воспроизведя знаменитую и очень пугающую киносцену
Недвижимость
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Москве запустили самый высокий лифт в Европе
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Как из трех комнат сделать пять
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь