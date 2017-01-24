Врачам больницы им. Семашко в Симферополе увеличили зарплаты на 20 тыс рублей — главврач

Как он пояснил в эфире радио «Спутник в Крыму», этого удалось достичь за счет продуманного механизма по начислению стимулирующих выплат.

«Каждый должен понимать, выполнив большую работу в удельном весе, он должен получать больше денег. Основная комиссия вместе с учетом финансовых результатов за месяц осуществляет предварительное распределение этих выплат между подразделениями. Внутренние комиссии в подразделениях, мы активно привлекаем к этой работе профсоюзный комитет, подводят оценку каждого сотрудника. Имеется соответствующая балльная оценка, она заносится в соответствующий протокол. Затем его подписывает руководитель подразделения, представитель профсоюза. Люди знают балльную оценку, знают цену балла, знают, сколько они получают», — сказал главврач.

Он уточнил, что на сегодняшний день врачи лечебного учреждения в среднем получают на 20 тыс рублей больше, чем при предыдущем руководстве.

«Средняя зарплата у врачей больницы Семашко в ноябре составила 63 тыс рублей, в декабре — 59 тыс рублей (при имеющейся раньше 36−39 тыс). Явное увеличение порядка 20 тыс рублей только по врачам. По среднему медперсоналу средняя была 25−27 тыс, стала 42−44 тыс. Младший медперсонал: было 11−13 тыс рублей, стало 21−22 тыс в среднем», — рассказал Остапенко.

При этом он подчеркнул, что существуют нормативные документы, которые ограничивают суммы зарплат руководящего звена. В настоящий момент они получают не более 100 тыс рублей.

«При среднемесячной зарплате у нас это соотношение 1 к 6, то есть ни один мой заместитель, главный бухгалтер не может получить большую сумму, чем 1 к 6 в соответствии со среднемесячной зарплатой. Сейчас мои заместители получают порядка 70−90 тыс рублей. При этом команда работает практически в круглосуточном режиме. Потому что те проблемы, которые стояли в конце года, не решаются в одночасье. Мы не начинали с чистого листа, мы вынуждены были разгребать то, что было, для того, чтобы не допустить нарушений жизнедеятельности больницы, потому что это сказалось бы на качестве оказания лечебно-профилактической помощи и вызвало бы определенные жалобы со стороны пациентов, а это недопустимо», — отметил главврач.

Он также акцентировал внимание на том, что руководству больницы удалось закрыть вопрос, связанный с реализацией прав сотрудников на компенсацию за неиспользованные отпуска. Решить проблему, которая в течение года вызывала социальное напряжение в больнице, удалось в конце 2016 года.

«Мы к концу года полностью закрыли этот вопрос, выплатив нашим коллегам более 11 млн рублей за неиспользованные отпуска», — констатировал Остапенко.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в 2016 году руководство больницы им. Семашко по поручению главы Крыма Сергея Аксенова было уволено после скандала с завышенными зарплатами. По словам Аксенова, в январе-августе 2016 года средний размер ежемесячной заработной платы главного бухгалтера медучреждения составлял 547 тысяч рублей, а размер зарплаты других сотрудников администрации больницы достигал 350 тысяч рублей в месяц. Позже в отношении главврача медучреждения возбудили уголовное дело. В частности, она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

В октябре на должность главврача больницы был назначен Александр Остапенко. Позже сотрудники учреждения, уличенные в получении завышенных стимулирующих выплат, были уволены.