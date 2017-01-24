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11:27 (мск), источник: СуперОмск

Стоимость жилья в Омске не дотягивает до норматива

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса утвердили приказ «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2017 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2017 года».

Так, согласно документу, норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2017 года составляет 37 208 рублей.

При этом среднерыночная стоимость жилья в Омской области, согласно приказу, ниже нормативной и составляет 33,1 тыс. рублей за кв. м. Это третий показатель по Сибирскому федеральному округу. Меньше только в Кемеровской области — 32 219 рублей за квадратный метр, Алтайском крае — 32 202 рублей за квадратный метр.

Наибольшие цифры в СФО зафиксированы в Красноярском крае — 39,7 тыс. рублей за кв. м, Новосибирской области — 38,8 тыс. рублей за квадратный метр.

Лидерами по среднерыночной стоимости жилья стали: Москва — 90 тыс. рублей за кв. м, Санкт-Петербурге — 60 тыс. рублей за кв. м.

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