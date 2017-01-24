Стоимость жилья в Омске не дотягивает до норматива

Так, согласно документу, норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2017 года составляет 37 208 рублей.

При этом среднерыночная стоимость жилья в Омской области, согласно приказу, ниже нормативной и составляет 33,1 тыс. рублей за кв. м. Это третий показатель по Сибирскому федеральному округу. Меньше только в Кемеровской области — 32 219 рублей за квадратный метр, Алтайском крае — 32 202 рублей за квадратный метр.

Наибольшие цифры в СФО зафиксированы в Красноярском крае — 39,7 тыс. рублей за кв. м, Новосибирской области — 38,8 тыс. рублей за квадратный метр.