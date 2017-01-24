Рекультивацию полигонов ТБО в Крыму планируют начать осенью

Об этом на заседании Совета министров РК сообщил министр ЖКХ Республики Сергей Карпов.

Как он уточнил, речь идет о рекультивации полигонов в Алуште, Керчи, Симферополе, Старом Крыму и Саках. Она будет проведена в соответствии с планом мероприятий Федеральной целевой программы.

«В 2016 году выполнен первый этап проектно-изыскательских работ. В 2017 году планируется проведение второго этапа. При получении положительного заключения в Главгосэкспертизе к сентябрю 2017 года мы уже планируем выйти на строительно-монтажные работы», — рассказал Карпов.

По его словам, работы по рекультивации полигонов должны быть полностью завершены к концу 2018 года.