Рекультивацию полигонов ТБО в Крыму планируют начать осенью
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости (Крым). В сентябре 2017 года планируется непосредственно приступить к
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости (Крым). В сентябре 2017 года планируется непосредственно приступить к
Об этом на заседании Совета министров РК сообщил министр ЖКХ Республики Сергей Карпов.
Как он уточнил, речь идет о рекультивации полигонов в Алуште, Керчи, Симферополе, Старом Крыму и Саках. Она будет проведена в соответствии с планом мероприятий Федеральной целевой программы.
«В 2016 году выполнен первый этап
По его словам, работы по рекультивации полигонов должны быть полностью завершены к концу 2018 года.