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11:47 (мск), источник: РИА Крым

Рекультивацию полигонов ТБО в Крыму планируют начать осенью

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости (Крым). В сентябре 2017 года планируется непосредственно приступить к строительно-монтажным работам по рекультивации полигонов твердых бытовых отходов в Крыму.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на заседании Совета министров РК сообщил министр ЖКХ Республики Сергей Карпов.

Как он уточнил, речь идет о рекультивации полигонов в Алуште, Керчи, Симферополе, Старом Крыму и Саках. Она будет проведена в соответствии с планом мероприятий Федеральной целевой программы.

«В 2016 году выполнен первый этап проектно-изыскательских работ. В 2017 году планируется проведение второго этапа. При получении положительного заключения в Главгосэкспертизе к сентябрю 2017 года мы уже планируем выйти на строительно-монтажные работы», — рассказал Карпов.

По его словам, работы по рекультивации полигонов должны быть полностью завершены к концу 2018 года.

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