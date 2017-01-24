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11:42 (мск), источник: АиФ Прикамье

В 2017 году власти хотят подписать контракт с инвестором крематория в Перми

Строительство планируют завершить через три года.

Власти Перми планируют заключить концессионное соглашение по строительству крематория в городе в 2017 году. Об этом в рамках «часа депутата» на заседании городской думы сообщил министр экономразвития и инвестиций Виктор Агеев.

Ранее сообщалось, что объём инвестиций в строительство крематория составит около 300 млн рублей.

Напомним, крематорий построят на кладбище «Восточное». В 2013—2015 гг. на участке обустроили стены здания, его конструктивные элементы, а также частично проложили внутренние и наружные коммуникационные сети.

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