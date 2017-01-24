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11:40 (мск), источник: Om1.ru

В Омске рассказали, как беспощадно уничтожают санкционный сыр

Овощи и фрукты давят трактором, а животные продукты сжигают в печи.

Сегодня, 24 января, представители Управления Россельхознадзора на пресс-конференции подвели итоги своей работы. Весь минувший год специалисты ведомства занимались уничтожением санционных продуктов.

По словам начальника ветеринарного надзора Алексея Харина, в прошлом году было выявлено 20 фактов ввоза санкционной продукции общей массой 50 тонн.

Алексей Харин, начальник ветеринарного контроля Управления Россельхознадзора по Омской области:

 — Две тонны канадской рыбы и 48 тонн мяса. 10 тонн было уничтожено, 40 тонн вернули обратно (Цитата по РИА Омск — Информ).

В свою очередь, начальник отдела карантина растений Елена Гулина заявила об выявлении 48 партий санкционной плодоовощной продукции, из них 27 партий уничтожены, другие возвращены в адрес отправителя.

Также в минувшем году традиционно нелегально пытались ввезти заграничные сыры и окорочка. Из экзотики специалисты ведомства запомнили 18 тонн казеина из Ирландии.

В заключение начальник управления Олег Подкорытов назвал способы уничтожения санкционных товаров. Вопреки дилетанскому мнению о «безотходном производстве», овощи и фрукты давят трактором, а животные продукты сжигают в печи.

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