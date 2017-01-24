Резидентами ТОР «Тольятти» станут еще две компании

Как стало известно, о решении стать резидентами ТОР представители компаний сообщили руководителю департамента инвестиционной политики и привлечения инвестиций министерства экономического развития Самарской области Сергею Ветрову, который побывал в Тольятти с рабочим визитом.

По мнению предпринимателей, получение статуса резидентов ТОСЭР поможет им воспользоваться дополнительными преференциями, предоставляемыми государством в части налоговых льгот и страховых взносов.

Торговый дом «Губерния» реализует проект по развитию медицинского центра, открытие которого состоялось в 2016 году.

Группа компаний «ТАРА» реализует проекта по производству сборно-разборной транспортной тары из композитного материала с наполнителем из отходов древесины.

По словам директора Евгения Салиенко, используемый в производстве метод термического формования делает готовую тару гораздо менее восприимчивой к неблагоприятным погодным условиям (снегу, дождю), чем существующие аналоги одноразовой тары (картонная упаковка на деревянном поддоне). Кроме этого, отработавшая несколько циклов тара из композита может быть переработана повторно в сырье для производства готового изделия.

На сегодняшний день реализован первый этап проекта, в рамках которого смонтировано оборудование линий подготовки сырья и сушки. На его базе в январе 2017 г. компания приступит к изготовлению топливных брикетов для каминов и систем отопления производственных помещений.

Параллельно ведется работа с кредитными организациями по привлечению финансирования на покупку прессового оборудования, что позволит завершить второй этап проекта и приступить к выпуску композитной тары.

Как сообщалось ранее, уже была одобрена заявка первого резидента ТОР «Тольятти», который намерен создать городе серийное производство промышленных свинцовых аккумуляторных батарей.