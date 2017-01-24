Белорусам разрешат открывать счета в иностранных банках
Это Нацбанк планирует сделать до конца 2019 года. Годом раньше регулятор полностью откажется от обязательной продажи предприятиями части валютной выручки.
Это Нацбанк планирует сделать до конца 2019 года. Годом раньше регулятор полностью откажется от обязательной продажи предприятиями части валютной выручки.
МИНСК, 24 янв — Sputnik. Ограничения на открытие счетов физлицами в иностранных банках будут сняты в Беларуси в 2017—2019 годах, это предусмотрено комплексом мер по реализации Программы
Документ был утвержден постановлением Совета министров № 18 от 12 января 2017 года и во вторник опубликован на Национальном правовом
В Беларуси в 2003 году был принят закон «О валютном регулировании и валютном контроле», в 2004 году Нацбанк утвердил правила проведения валютных операций, а в 2015 году — инструкцию о порядке выдачи разрешений для валютного регулирования.
В соответствии с этими нормативными актами физлица — резиденты Беларуси, имеют право открыть счета в банках — нерезидентах только на основании разрешения НБРБ.
Исключение составляют случаи, когда гражданин Беларуси проживает в другом государстве на основании вида на жительство и др. За нарушение этой нормы предусмотрена административная ответственность.
Как отмечается в постановлении Совмина, также в 2018 году произойдет полная отмена обязательной продажи валютной выручки и отмена целевой покупки иностранной валюты субъектами хозяйствования — резидентами. Сейчас норма по обязательной продаже валютной выручки составляет 20%.