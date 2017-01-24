Зарплата бюджетников к 2020 году составит не менее 80% от средней
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплата бюджетников к 2020 году составит не менее 80% от средней. Это предусмотрено комплексом мер по реализации Программы
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплата бюджетников к 2020 году составит не менее 80% от средней. Это предусмотрено комплексом мер по реализации Программы
Предусмотрено повышение заработной платы работников бюджетных организаций до уровня не ниже 80% от средней заработной платы в экономике к 2020 году, в том числе посредством оптимизации функций и численности занятых в бюджетной сфере.
Размер минимальной величины, используемой при исчислении ставок (окладов, должностных окладов) работников бюджетной сферы, будет приближаться к бюджету прожиточного минимума, в перспективе — к минимальному потребительскому бюджету.
Ежегодно с учетом финансовых возможностей бюджета запланировано повышение заработной платы государственных служащих, в том числе за счет сокращения численности, в целях повышения престижа государственной службы.
Широко будут применяться гибкие системы оплаты труда, обеспечиваться рост заработной платы, взаимоувязанный с ростом производительности труда, и их мониторинг.
В первом квартале 2017 года Минфин должен создать равные условия для государственных и негосударственных страховых организаций, занимающихся добровольным страхованием пенсий.