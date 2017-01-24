Зарплата бюджетников к 2020 году составит не менее 80% от средней

Предусмотрено повышение заработной платы работников бюджетных организаций до уровня не ниже 80% от средней заработной платы в экономике к 2020 году, в том числе посредством оптимизации функций и численности занятых в бюджетной сфере.

Размер минимальной величины, используемой при исчислении ставок (окладов, должностных окладов) работников бюджетной сферы, будет приближаться к бюджету прожиточного минимума, в перспективе — к минимальному потребительскому бюджету.