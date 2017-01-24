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12:03 (мск), источник: БЕЛТА

Зарплата бюджетников к 2020 году составит не менее 80% от средней

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплата бюджетников к 2020 году составит не менее 80% от средней. Это предусмотрено комплексом мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы, который утвержден постановлением Совета Министров от 12 января 2017 года № 18, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Источник: БЕЛТА

Предусмотрено повышение заработной платы работников бюджетных организаций до уровня не ниже 80% от средней заработной платы в экономике к 2020 году, в том числе посредством оптимизации функций и численности занятых в бюджетной сфере.

Размер минимальной величины, используемой при исчислении ставок (окладов, должностных окладов) работников бюджетной сферы, будет приближаться к бюджету прожиточного минимума, в перспективе — к минимальному потребительскому бюджету.

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Ежегодно с учетом финансовых возможностей бюджета запланировано повышение заработной платы государственных служащих, в том числе за счет сокращения численности, в целях повышения престижа государственной службы.

Широко будут применяться гибкие системы оплаты труда, обеспечиваться рост заработной платы, взаимоувязанный с ростом производительности труда, и их мониторинг.

В первом квартале 2017 года Минфин должен создать равные условия для государственных и негосударственных страховых организаций, занимающихся добровольным страхованием пенсий.

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