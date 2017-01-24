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12:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Больше 20 компаний помогли в расчистке снега в Новосибирске

«Лента» и «Леруа-Мерлен» помогают расчищать снег в Новосибирске, сообщает пресс-служба мэрии.

Свыше 20 компаний помогли в расчистке снега в Новосибирске, сообщает пресс-служба мэрии.

Новосибирские предприятия приняли участие в уборке города. За прошедшую неделю приняли участие в вывозе снега «СИБЭКО», «НАЗ им. В. П. Чкалова», завод «ЖБИ-2», «Восточные электросети», «Электроагрегат», ЦСиМ, АО «НИИЭП», «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», «Новосибирский инструментальный завод», «Октябрьский рынок», завод «Труд», «Агростройтранс», завод «ЭЛСИБ», КРЦ «М-61», ПО «Север», «Новосибирскцветмет», «Теплодар», «Светогор», «Юбилейный», «Лента», «Леруа-Мерлен Восток», «Мария-Ра», ТЦ «Мегас» и другие.

Всего с начала зимнего периода с улиц города вывезено 2 млн 148 тысяч кубометров снега, из который почти 1,8 млн кубометров вывезли ДЭУ, а 200 тысяч кубометров расчистили подрядчики районных администраций. К примеру — за 23 января с улиц города было вывезено 23 тысячи кубометров снега.

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