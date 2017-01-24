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13:20 (мск), источник: Вести - Калининград

Региональный Минздрав проверил цены в аптеках Калининграда

В Калининградских аптеках прошла очередная проверка.

Комиссия, куда входят представители Минздрава и общественники, проверили наличие лекарств и цены на них. Не завышены ли? В области большой спрос на противовирусные медикаменты, идет эпидемия гриппа.

Региональный Минздрав вместе с общественниками заглянули за витрины фармацевтических учреждений. Ко всему есть и повод -порог заболеваемости населения превышен на 70%.

Список лекарств немаленький. Фармацевты достают коробки с ампулами, таблетками, мазями. Наименование препаратов и их цены заносят в протокол.

На полках аптек и аптечных складах тысячи важнейших лекарственных препаратов — дорогих и не очень. Проверяющие из регионального минздрава спрашивают и защитные маски. Прошлой зимой их и оксолиновую мазь можно было найти с трудом.

Галина Гоппе, фармацевт:

— Спрашивают кагоцел, антигриппин, коделак, антигриппин в порошках растворимых, от кашля АЦЦ, амбробене, лазолван. Кто начинает болеть, в основном спрашивают кагоцел.

Во всех трёх аптеках жизненно важные препараты оказались в наличии. Одновременно с лицензионными проверками Минздрав региона осуществляет контроль за ценами. Они не превышают рекомендуемые. Придраться не к чему, говорят чиновники.

Ирина Поваренкова, начальник департамента лицензирования, контроля качества медицинской помощи министерства здравоохранения Калининградской области:

— В наличии имеется достаточное количество жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на них не превышены. По сравнению с прошлым годом ассортимент у нас достаточен. Если в прошлом году были перебои с противовирусными препаратами, в этом году министерство здравоохранения провело работу с поставщиками и в исключительных случая и с производителями и ассортимент достаточный.

Надежда Рубашка, житель Калининграда:

— Все есть и скидка для инвалидов, пенсионеров есть. И очень хорошая девочка обслуживает. Прекрасно. Всегда можно посоветоваться, расскажут подскажут. Цены я не знаю, наверно как во всех аптеках. Но здесь скидка существует. Для инвалидов 15%.

За два года Минздрав провел более 300 проверок городских и районных аптек. Они будут проводиться и дальше, заверили чиновники. Это связано не только с сезонными заболеваниями, это ко всему программа действий.

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