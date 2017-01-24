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12:34 (мск), источник: NewsKo

Власти Перми увеличат объём инвестиций в бюджете до 4 млрд 889 млн руб

На очередном заседании Пермской городской думы в рамках «часа депутата» были подведены итоги реализации проектов в Перми за 2016 год и по плану на 2017 год. Докладывал об этом бывший начальник департамента экономики и промышленной политики Виктор Агеев.

По его словам, в 2016 году на осуществление бюджетных инвестиций в бюджете города было предусмотрено 3 млрд 386 млн руб. Из них средства городского бюджета были получены в объёме 2 млрд 571,7 млн руб., из краевой казны — 543,9 млн руб. (15%), из федерации — 487,1 млн руб. (14%).

Федеральные средства выделялись на реализацию таких проектов, как проведение дорожных ремонтов и «Мастерград».

В сфере ЖКХ в 2016 году на бюджетные инвестиции был предусмотрено 1 млрд 309,7 млн руб., или 36% от общего объёма инвестиций, что на 8% ниже доли бюджетных инвестиций в 2015 году. При этом общий объём бюджетных инвестиций в ЖКХ увеличился на 336,1 млн руб.

Так, на приобретение жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда в 2016 году был направлен 1 млрд 72,7 млн руб., в том числе на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Баранчинской (100 млн руб.).

По дорожному хозяйству объём бюджетных инвестиций в 2016 году составляет 543,7 млн руб., или 15% от общего объёма бюджетных инвестиций, что на 4% ниже доли бюджетных инвестиций в 2015 году. Общий объём бюджетных инвестиций по отрасли увеличился на 137,2 млн руб.

Среди крупных проектов: реконструкция школ № 10, № 45, № 50, строительство спортивных площадок в школах № 34 и № 40, межшкольного стадиона для гимназии № 47, реконструкция площади Восстания и дорожного участка от бульвара Гагарина до ул. Уинская.

В 2017 году вместо запланированных 3 млрд 889 млн руб. на осуществление бюджетных инвестиций в бюджете Перми заложено 4 млрд 889 млн руб.

В планах на этот год — дальнейшая реализация проекта по строительству «Мастерграда», реконструкция нескольких детсадов, завершение работ для создания городского технопарка, завершение строительства канализационной сети в Кислотных дачах, водопроводных сетей, крематория на кладбище Восточное — для этого власти Перми рассчитывают весной провести конкурс и передать объект в концессию.

Первый заместитель председателя думы Дмитрий Малютин поинтересовался, значится ли в планах мэрии разработка стратегии инвестиционной деятельности. Агеев отметил, что аналогичный документ готовится на краевом уровне, в котором будут обозначены приоритеты для каждой территории региона, в том числе для Перми, после чего город сможет приступить к созданию собственной стратегии.

«Нам сегодня грустно: лучшие кадры ушли от нас», — сказал депутат Владимир Плотников.

«Как в спорте, когда лучшего игрока забивают в высший клуб — это заслуга тренерского состава и команды. В переходе Виктора Агеева в край дума выступила тренерским составом», — добавил председатель думы Юрий Уткин.

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