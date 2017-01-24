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12:27 (мск), источник: ИА Башинформ

Из уфимского аэропорта возобновились рейсы в Омск и Ноябрьск

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Из уфимского аэропорта возобновились субсидируемые рейсы в Омск и Ноябрьск. Рейсы Уфа — Ноябрьск — Уфа стартуют со 2 февраля и будут выполняться еженедельно по вторникам и четвергам.

Вылет из столицы республики ожидается в 08.50, прилет в Ноябрьск в 11.10. Из Ноябрьска самолеты будут отправляться в 14.05, прибывать в Уфу в 16.25.

Рейсы Уфа — Омск — Уфа возобновятся с 5 февраля и будут выполняться еженедельно по воскресеньям. Из Уфы вылет запланирован на 07.20, прилет в Омск — в 10.10. Вылет из Омска — в 11.30, прилет в Уфу — в 12.20. Время указано местное.

Маршруты будут выполняться на самолетах Як-42, рассчитанных на 100 пассажиров.

В пресс-службе уфимского авиаузла проинформировали, что минимальный тариф в одну сторону на направлениях Уфа — Ноябрьск, Ноябрьск — Уфа и Уфа — Омск, Омск — Уфа — от 2300 рублей (без учета сборов).

Комментарии
1
lexx
так это же замечательно, но надо расширять маршрутизацию, а то у нас через Москву, на дальние расстояния летать на Камчатку, Сахалин, Уфа, в ближнее зарубежье Казахстан, Беларусь, Армения, на Север Мурманск, Усинск, Нар-ян-Мар и тд. пусть раз в неделю но летает.
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