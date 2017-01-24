Из уфимского аэропорта возобновились рейсы в Омск и Ноябрьск

Вылет из столицы республики ожидается в 08.50, прилет в Ноябрьск в 11.10. Из Ноябрьска самолеты будут отправляться в 14.05, прибывать в Уфу в 16.25.

Рейсы Уфа — Омск — Уфа возобновятся с 5 февраля и будут выполняться еженедельно по воскресеньям. Из Уфы вылет запланирован на 07.20, прилет в Омск — в 10.10. Вылет из Омска — в 11.30, прилет в Уфу — в 12.20. Время указано местное.

Маршруты будут выполняться на самолетах Як-42, рассчитанных на 100 пассажиров.