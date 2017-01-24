Глава «Турпомощи»: авиасообщение с Египтом может возобновиться в ближайшее время
Интерес к полетам из аэропорта Екатеринбурга в
Интерес к полетам из аэропорта Екатеринбурга в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Авиасообщение между Египтом и РФ может быть возобновлено в самое ближайшее время, все перспективы для этого существуют. Такое мнение высказал глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко на
Он отметил, что Египет остается острой темой как для профессионального туристского сообщества, так для российского туриста. «Турпомощь» отслеживает ситуацию и находится по этому вопросу в постоянном контакте с Минтрансом и МИД РФ.
«Последний доклад от Минтранса и Росавиации уже был представлен правительству. В Хургаде открылось российское консульство, и все движется к тому, что авиасообщение между РФ и Египтом будет возобновлено в ближайшее время — перспективы для этого есть», — сказал Осауленко.
По словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, в случае возобновления авиасообщения шесть авиакомпаний могут проявить интерес к выполнению рейсов из международного аэропорта Екатеринбурга Кольцово в
Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что считает январь 2017 года весьма вероятным сроком открытия авиасообщения с Египтом. Планируется, что сначала будет открыт аэропорт Каира, позже — аэропорты курортных городов Египта. Сейчас Минтранс готовит доклад правительству по безопасности аэропорта Каира. На прошлой неделе группы российских экспертов вернулись после проверок аэропортов Хургады и
Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 г. Авиасообщение было прекращено в ноябре 2015 г. после теракта на борту самолета «Когалымавиа», который летел из
«Турпомощь» — объединение туроператоров в сфере выездного туризма, которое осуществляет экстренную помощь туристам.