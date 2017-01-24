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13:29 (мск), источник: ТАСС

Глава «Турпомощи»: авиасообщение с Египтом может возобновиться в ближайшее время

Интерес к полетам из аэропорта Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх и Хургаду могут проявить шесть авиакомпаний.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Авиасообщение между Египтом и РФ может быть возобновлено в самое ближайшее время, все перспективы для этого существуют. Такое мнение высказал глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Он отметил, что Египет остается острой темой как для профессионального туристского сообщества, так для российского туриста. «Турпомощь» отслеживает ситуацию и находится по этому вопросу в постоянном контакте с Минтрансом и МИД РФ.

«Последний доклад от Минтранса и Росавиации уже был представлен правительству. В Хургаде открылось российское консульство, и все движется к тому, что авиасообщение между РФ и Египтом будет возобновлено в ближайшее время — перспективы для этого есть», — сказал Осауленко.

По словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, в случае возобновления авиасообщения шесть авиакомпаний могут проявить интерес к выполнению рейсов из международного аэропорта Екатеринбурга Кольцово в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. «Это станет возможным, если не будет никаких ограничений. Допустим, не будут назначены какие-то определенные авиаперевозчики на этом направлении, а авиакомпании будут работать по тем условиям рынка, которые существовали до прекращения авиасообщения между РФ и Египтом. В таком случае регулярные рейсы между Екатеринбургом и Египтом будут налажены в течение двух недель», — пояснил Мальцев.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что считает январь 2017 года весьма вероятным сроком открытия авиасообщения с Египтом. Планируется, что сначала будет открыт аэропорт Каира, позже — аэропорты курортных городов Египта. Сейчас Минтранс готовит доклад правительству по безопасности аэропорта Каира. На прошлой неделе группы российских экспертов вернулись после проверок аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 г. Авиасообщение было прекращено в ноябре 2015 г. после теракта на борту самолета «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт- Петербург.

«Турпомощь» — объединение туроператоров в сфере выездного туризма, которое осуществляет экстренную помощь туристам.

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