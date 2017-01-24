В нескольких районах Перми отключат воду

В Перми с 10:00 24 января до 10:00 25 января для планового проведения работ на Пушкарской, 136а без воды остались жители следующих домов:

— ул. Пушкарская, 77,73,61,65,67,136,134,132,130,128;

— ул. Юрша, 100,96,92;

— ул. Звонарева, 43.

Пониженное давление:

— ул. Пушкарская, 79,83,140,138к1,к2,к3,к4,к5;

— ул. Звонарева, 43а;

— ул. Аркадия Гайдара, 7, 7а, 9, 9а, 16а, 11 (д/сад);

— ул. Пушкарская, 55 (адм. здание).



С 09:30 25 января до 09:30 26 января водоснабжение отключат в домах по адресам:

— ул. Ю. Прикамья, 3, 39, 41;

— ул. Сокольская, 18;

— ул. Калинина, 74 (ЦТП);

— ул. Светлогорская, 17, 19, 21.

Кроме того, по сообщению ООО «Новогор-Прикамье», с 09:30 28 января до 09:30 29 января для проведения работ на Калинина, 36 без воды останутся:

— ул. Калинина, 36, 32, 32б, 34;

— ул. Каляева, 11, 11/1, 19, 21 .18;

— ул. Танцорова 28 (д/сад).