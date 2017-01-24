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12:52 (мск), источник: Новости Перми

В нескольких районах Перми отключат воду

На этой неделе жителей Кировского и Мотовилихинского районов ждет плановое прекращение подачи водоснабжения на сутки.

Источник: Новости Перми

В Перми с 10:00 24 января до 10:00 25 января для планового проведения работ на Пушкарской, 136а без воды остались жители следующих домов:

 — ул. Пушкарская, 77,73,61,65,67,136,134,132,130,128;
— ул. Юрша, 100,96,92;
— ул. Звонарева, 43.

Пониженное давление:
— ул. Пушкарская, 79,83,140,138к1,к2,к3,к4,к5;
— ул. Звонарева, 43а;
— ул. Аркадия Гайдара, 7, 7а, 9, 9а, 16а, 11 (д/сад);
— ул. Пушкарская, 55 (адм. здание).

С 09:30 25 января до 09:30 26 января водоснабжение отключат в домах по адресам:

 — ул. Ю. Прикамья, 3, 39, 41;
— ул. Сокольская, 18;
— ул. Калинина, 74 (ЦТП);
— ул. Светлогорская, 17, 19, 21.

Кроме того, по сообщению ООО «Новогор-Прикамье», с 09:30 28 января до 09:30 29 января для проведения работ на Калинина, 36 без воды останутся:

 — ул. Калинина, 36, 32, 32б, 34;
— ул. Каляева, 11, 11/1, 19, 21 .18;
— ул. Танцорова 28 (д/сад).

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