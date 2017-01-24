Федеральный центр удвоил субсидии на дороги в Омской области

Сегодня, 24 января выяснилось, что на строительство и реконструкцию дорог к общественно значимым населенным пунктам Омской области выделили 464 миллионов рублей. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Оказалось, что это максимальная сумма федерального транша по Сибири.

В свою очередь, в Минстрое Омской области уточнили, что эти деньги уже придумали, куда потратить, сообщает «Новый Омск». Они пойдут на строительство 47,3 км дорог к 15 населенным пунктам Шербакульского, Исилькульского, Горьковского, Тевризского, Нововаршавского, Кормиловского, Большереченского, Нижнеомского, Знаменского, Любинского и Черлакского районов.

Напомним, в 2016 году на эти цели федеральный центр потратил 229 миллионов рублей.