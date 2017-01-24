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13:27 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Кубань получит 28,6 миллиона на жилье для молодых семей

КРАСНОДАР, 24 января, РИА ФедералПресс. Краснодарский край получит 28,6 млн рублей из федерального бюджета для помощи молодым семьям в приобретении жилья. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Дмитрий Медведев.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получат средства на приобретение или строительство жилья в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% — для молодых семей, имеющих одного ребенка или более.

Кроме того, правительство РФ выделило Краснодарскому краю более 98,4 млн рублей на развитие сельских территорий. Согласно документу, регион получит на условиях софинансирования свыше 34,6 млн рублей на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Еще 63,8 млн рублей пойдут на комплексное обустройство инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в том числе на газификацию, водоснабжение, развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и спортивных площадок.

Как писал «ФедералПресс» ранее, Дмитрий Медведев утвердил распределение субсидий на строительство и реконструкцию сельских автодорог. Общая сумма составила 8,3 млрд рублей. Деньги пойдут на те дороги, которые ведут к общественно значимым объектам или к местам переработки и производства сельхозпродукции. При этом расходы будут софинансироваться из региональных бюджетов.

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