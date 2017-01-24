Волгоградские управкомпании учат работать в новых условиях

Источник: РИАЦ

Мероприятие было организовано инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области. Как отметила начальник отдела контроля за порядком начисления платежей Госжилнадзора Наталья Махонина, это уже третий семинар, который организован ведомством, в связи с последними изменениями жилищного законодательства. Они проводятся в целях профилактики нарушений, поскольку управляющие компании, прежде чем сформировать и разослать потребителям платежки, должны знать, а главное — понимать новые требования. — Наша задача — рассказать и научить и управляющие компании, и ТСЖ, и ресурсоснабжающие организации тому, как им следует действовать при формировании новой платежки. Главное изменение в том, что с 1-го января 2017 года начисления за пользование общедомовыми коммунальными услугами переносятся в плату за содержание жилого помещения. При этом они должны сохраниться ровно в том размере, в каком они начислялись ранее, а также быть абсолютно прозрачными по всем потребляемым ресурсам, — подчеркнула Наталья Махонина. В случае нарушения исполнителем порядка расчета платы за коммунальные услуги (в том числе, лицом привлеченным исполнителем для осуществления этой функции), повлекшего необоснованное увеличение размера платы, с него в пользу потребителя будет взыскан штраф в размере 50 процентов величины превышения начисленной платы над размером платы, которую надлежало начислить. Штрафы будут начисляться только по обращению заявителя и за исключением случаев, когда такое нарушение произошло по вине потребителя или устранено до обращения и (или) до оплаты потребителем.

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Кроме того, законодательством урегулирован вопрос оплаты жилищно-коммунальных услуг за парковочные места. Так, машино-места, подземные гаражи и автостоянки, предусмотренные проектной документацией, приравнены к нежилым помещения в многоквартирном доме. Одновременно, внесенные изменения усиливают борьбу с недобросовестными потребителями. Так, с 1 января 2017 года начисление платы в жилых помещениях, не оборудованных индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов и имеющих техническую возможность их установки, производится, исходя из норматива потребления коммунальной услуги с применением повышающего коэффициента 1,5. При выявлении несанкционированного подключения исполнитель производит доначисление платы за коммунальную услугу для потребителя, в интересах которого совершено такое подключение, за потребленные без надлежащего учета коммунальные услуги. В случае невозможности определить мощность несанкционированно подключенного оборудования, доначисление размера платы осуществляется исходя из объема, определенного на основании норматива потребления соответствующих коммунальных услуг с применением к такому объему повышающего коэффициента 10. Исполнитель обязан проводить проверки состояния, а также достоверности представленных потребителями сведений о показаниях, установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных приборов учета не реже 1 раза в год, а если проверяемые приборы учета расположены в жилом помещении потребителя, то не чаще 1 раза в 3 месяца. При этом, в случае составления акта об отказе в допуске к прибору учета по истечении 3 расчетных периодов с даты составления такого акта, исполнитель вправе производить расчет платы за коммунальные услуги, исходя из норматива потребления коммунальных услуг с учетом количества постоянно и временно проживающих в жилом помещении лиц, а также с учетом повышающего коэффициента начиная с 1-го числа месяца, в котором такой акт составлен. Величина повышающего коэффициента принимается равной 1,5. Кроме того, исполнитель обязан проводить указанные проверки по каждому заявлению потребителей. В тоже время, исполнитель имеет право устанавливать на приборы учета контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета. Исполнитель вправе составить акт об установлении количества граждан, временно проживающих в жилом помещении. Указанный акт подписывается исполнителем и потребителем, а в случае отказа потребителя от подписания акта — исполнителем и не менее, чем 2 потребителями и членом совета многоквартирного дома, при этом представителей правоохранительных органов, миграционных служб не требуется.

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