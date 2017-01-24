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16:04 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградские управкомпании учат работать в новых условиях

24 января в Волгограде состоялся семинар для специалистов управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и профильных органов местного самоуправления, посвященный изменениям порядка расчета платы за жилищно-коммунальные услуги, которые вступили в силу с 1 января этого года.

Источник: РИАЦ

Мероприятие было организовано инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области.

Как отметила начальник отдела контроля за порядком начисления платежей Госжилнадзора Наталья Махонина, это уже третий семинар, который организован ведомством, в связи с последними изменениями жилищного законодательства. Они проводятся в целях профилактики нарушений, поскольку управляющие компании, прежде чем сформировать и разослать потребителям платежки, должны знать, а главное — понимать новые требования.

— Наша задача — рассказать и научить и управляющие компании, и ТСЖ, и ресурсоснабжающие организации тому, как им следует действовать при формировании новой платежки. Главное изменение в том, что с 1-го января 2017 года начисления за пользование общедомовыми коммунальными услугами переносятся в плату за содержание жилого помещения. При этом они должны сохраниться ровно в том размере, в каком они начислялись ранее, а также быть абсолютно прозрачными по всем потребляемым ресурсам, — подчеркнула Наталья Махонина.

В случае нарушения исполнителем порядка расчета платы за коммунальные услуги (в том числе, лицом привлеченным исполнителем для осуществления этой функции), повлекшего необоснованное увеличение размера платы, с него в пользу потребителя будет взыскан штраф в размере 50 процентов величины превышения начисленной платы над размером платы, которую надлежало начислить. Штрафы будут начисляться только по обращению заявителя и за исключением случаев, когда такое нарушение произошло по вине потребителя или устранено до обращения и (или) до оплаты потребителем.

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Кроме того, законодательством урегулирован вопрос оплаты жилищно-коммунальных услуг за парковочные места. Так, машино-места, подземные гаражи и автостоянки, предусмотренные проектной документацией, приравнены к нежилым помещения в многоквартирном доме.

Одновременно, внесенные изменения усиливают борьбу с недобросовестными потребителями.

Так, с 1 января 2017 года начисление платы в жилых помещениях, не оборудованных индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов и имеющих техническую возможность их установки, производится, исходя из норматива потребления коммунальной услуги с применением повышающего коэффициента 1,5.

При выявлении несанкционированного подключения исполнитель производит доначисление платы за коммунальную услугу для потребителя, в интересах которого совершено такое подключение, за потребленные без надлежащего учета коммунальные услуги. В случае невозможности определить мощность несанкционированно подключенного оборудования, доначисление размера платы осуществляется исходя из объема, определенного на основании норматива потребления соответствующих коммунальных услуг с применением к такому объему повышающего коэффициента 10.

Исполнитель обязан проводить проверки состояния, а также достоверности представленных потребителями сведений о показаниях, установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных приборов учета не реже 1 раза в год, а если проверяемые приборы учета расположены в жилом помещении потребителя, то не чаще 1 раза в 3 месяца.

При этом, в случае составления акта об отказе в допуске к прибору учета по истечении 3 расчетных периодов с даты составления такого акта, исполнитель вправе производить расчет платы за коммунальные услуги, исходя из норматива потребления коммунальных услуг с учетом количества постоянно и временно проживающих в жилом помещении лиц, а также с учетом повышающего коэффициента начиная с 1-го числа месяца, в котором такой акт составлен.

Величина повышающего коэффициента принимается равной 1,5. Кроме того, исполнитель обязан проводить указанные проверки по каждому заявлению потребителей.

В тоже время, исполнитель имеет право устанавливать на приборы учета контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета. Исполнитель вправе составить акт об установлении количества граждан, временно проживающих в жилом помещении. Указанный акт подписывается исполнителем и потребителем, а в случае отказа потребителя от подписания акта — исполнителем и не менее, чем 2 потребителями и членом совета многоквартирного дома, при этом представителей правоохранительных органов, миграционных служб не требуется.

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Следует отметить, что дата начала проживания временно проживающих лиц в жилом помещении для применения при расчете платы за коммунальные услуги и проведения в случае необходимости перерасчетов за прошлые периоды указывается в заявлении собственника. При отсутствии такого заявления или при отсутствии в таком заявлении даты начала проживания временно проживающих лиц в жилом помещении такой датой считается 1-е число месяца даты составления акта об установлении количества граждан, временно проживающих в жилом помещении.

В случае непредставления потребителем показаний прибора учета за расчетный период, но не более 3 расчетных периодов подряд, плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из среднемесячного объема. Ранее при таких обстоятельствах плата исходя из среднемесячного объема рассчитывалась 6 расчетных периодов подряд.

При отсутствии информации о постоянно и временно проживающих в жилом помещении гражданах объем коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения. Причем, перерасчет в случае временного отсутствия предусмотрен только в жилых помещениях, в которых отсутствует техническая возможность установки приборов учета. Информация о начислении пени отражается в едином платежном документе.

Также изменения жилищного законодательства усиливают меры по борьбе с должниками. Исполнитель имеет право уведомлять потребителя о наличии задолженности по оплате коммунальных услуг или задолженности по уплате неустоек (штрафов, пеней) посредством передачи смс-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет потребителя в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, посредством размещения на официальной странице исполнителя в интернете либо посредством передачи потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи.

По словам директора управляющей компании «Семь ветров» Василия Утешева, вступившие в силу изменения жилищного законодательства помогут упорядочить работу управляющих организаций и систему коммунальных платежей в целом.

— Благодаря нововведениям управкомпании будут больше внимания уделять энергосбережению — эти вопросы теперь поставлены «ребром». Возрастает ответственность со стороны собственников нежилых помещений. При этом дополнительных сложностей в работе управляющих организаций изменения не создают — все поднятые на семинаре вопросы понятны и уже приняты к исполнению. Нововведения выгодны для всех: и для исполнителей коммунальных услуг и для потребителей, — заявил он.

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