Мэрия Екатеринбурга представила горожанам новую транспортную схему

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе администрации города, новая схема маршрутов составлена с учетом пожеланий жителей города.

Два автобусных маршрута, заканчивавшихся на улице Мира напротив УрФУ, продлили до ЖБИ по улицам Новгородцевой, а также по Высоцкого и 40 лет ВЛКСМ. Был продлен маршрут с Широкой Речки до Синих Камней. Автобусный маршрут с Уралмаша, пролегавший через Эльмаш по Шефской и заканчивавшийся на КОРе, продлен до УрФУ. На Ботанику вернули трамвайный маршрут с улицы Родонитовой. Появится экспресс-маршрут от Кольцово до станции метро «Ботаническая».

Разработчики новой транспортной сети обещают изменить маршрут «Ж/д вокзал — НПЦ «Онкология» и проложить его через ГКБ № 40, ОКБ № 1, Центр Микрохирургии глаза, ГКБ № 6 и ОДКБ № 1 на Серафимы Дерябиной.

В администрации города отмечают, что все пожелания жители Екатеринбурга могут оставить на специальном форуме на сайте мэрии. Кроме того, 10 февраля состоится встреча с горожанами замглавы администрации Екатеринбурга Евгения Липовича и разработчиками новой транспортной сети.

Напоминаем, с 1 июля в Екатеринбурге будет ликвидировано более сотни привычных маршрутов. В качестве альтернативы разработчики предлагают создать более короткие маршруты, предполагающие пересадки.