Мэрия Екатеринбурга представила горожанам новую транспортную схему
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января, ИА УралПолит.Ru. Обновленная карта проекта маршрутной сети общественного транспорта появилась на сайте мэрии Екатеринбурга.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января, ИА УралПолит.Ru. Обновленная карта проекта маршрутной сети общественного транспорта появилась на сайте мэрии Екатеринбурга.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в
Два автобусных маршрута, заканчивавшихся на улице Мира напротив УрФУ, продлили до ЖБИ по улицам Новгородцевой, а также по Высоцкого и 40 лет ВЛКСМ. Был продлен маршрут с Широкой Речки до Синих Камней. Автобусный маршрут с Уралмаша, пролегавший через Эльмаш по Шефской и заканчивавшийся на КОРе, продлен до УрФУ. На Ботанику вернули трамвайный маршрут с улицы Родонитовой. Появится
Разработчики новой транспортной сети обещают изменить маршрут «Ж/д вокзал — НПЦ «Онкология» и проложить его через ГКБ № 40, ОКБ № 1, Центр Микрохирургии глаза, ГКБ № 6 и ОДКБ № 1 на Серафимы Дерябиной.
В администрации города отмечают, что все пожелания жители Екатеринбурга могут оставить на специальном форуме на сайте мэрии. Кроме того, 10 февраля состоится встреча с горожанами замглавы администрации Екатеринбурга Евгения Липовича и разработчиками новой транспортной сети.
Напоминаем, с 1 июля в Екатеринбурге будет ликвидировано более сотни привычных маршрутов. В качестве альтернативы разработчики предлагают создать более короткие маршруты, предполагающие пересадки.