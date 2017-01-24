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13:10 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области построят самый большой в России элеватор

Журналисты Челябинска своими глазами увидели строительство самого большого в стране элеватора. Он будет возведен в Увельском районе на землях, находящихся в пользовании агрофирмы «Ариант».

Пресс-тур для журналистов в поселок Красногорский организовало региональное министерство сельского хозяйства совместно с представителями агрофирмы.

Как известно, «Ариант» давно занимается замкнутым циклом производства мяса и мясной продукции. Для этого была построена свиноферма, разросшаяся до поголовья крупного рогатого скота. У предприятия имеются собственные земли (посевные площади составляют 80 тысяч гектаров), на которых выращиваются злаковые культуры и подсолнечник, которые на заводе по производству комбикормов превращаются в ежедневный рацион буренок и хрюшек. Но собственного элеватора, в котором можно хранить зерно для будущей переработки, до недавних пор у «Арианта» не было.

В прошлом году фирма запустила в поселке Красногорский первую очередь элеватора-гиганта. Пока он рассчитан на хранение 190 тысяч тонн зерна. Однако потребности агрофирмы значительно больше, поэтому было решено пристроить к уже действующему элеватору вторую очередь, которая будет введена в строй в 2017 году. После сдачи объекта в эксплуатацию зернохранилище сможет единовременно содержать в своих стенах 290 тысяч тонн пшеницы, ячменя и овса. Таких объемов нет ни у одного элеватора в России.

Хотя агрофирме только для собственных нужд в год необходимо 350 тысяч тонн, а если брать Челябинскую область в целом, и вовсе полтора миллиона тонн. Поэтому покупка «Ариантом» в самом конце 2016 года элеватора в Брединском районе, обошедшаяся агрохолдингу в общей сложности почти в 100 миллионов рублей, представляется вполне логичным завершением кормовой цепочки агрофирмы.

Журналистам рассказали, что прием продукции на действующем предприятии ведется непрерывно, не прекращаясь ни на день даже в зимнее время. С декабря 2016 года на элеватор ежедневно поступает 1,5−2 тысячи тонн овса, пшеницы и ячменя. И этот поток значительно увеличится в уборочную страду 2017 года.

«Но у нас не будет очередей из машин, — рассказал директор по производству агрофирмы “Ариант” Константин Матвеев. — 15 минут на приемке — это время нужно для экспресс-анализа привезенного зерна специалистами визировочной лаборатории. Для нее в Германии закуплено новейшее исследовательское оборудование, которое позволит мгновенно оценить влажность зерна, исследовать его на протеин и наличие в нем вредного сора и примесей. Далее машина уходит на весы и на разгрузочную площадку. Таких площадок у нас несколько, никто не задерживается. Кроме автотранспорта мы принимаем зерно и по железной дороге, для вагонов также оборудован специальный пункт приемки. В хранилищах налажена система климат-контроля, чтобы в процессе хранения зерно сохранило все свои полезные качества».

Все оборудование на «ариантовском» элеваторе — новейшее. Силосы — отечественные, а сушилки, призванные убрать из зерна лишнюю влагу и подготовить его для правильного хранения, закуплены в Аргентине.

«Последние годы Челябинская область собирает очень неплохие урожаи пшеницы, овса и ячменя, а также масличных культур, — отметила начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности, регулирования агропродовольственного рынка областного минсельхоза Юлия Дида. — С началом работы нового элеватора уйдут в прошлое очереди по сдаче зерна в пиковый период уборки урожая, на которые ежегодно жалуются фермеры, а также обратный демпинг со стороны крупных потребителей зерна».

Уже сегодня супер-элеватор в Увельском районе принимает продукцию от хозяйств Челябинской, Курганской областей и из ряда регионов Казахстана.

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