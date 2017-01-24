Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Путин направил срочную телеграмму президенту Венгрии
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Известного актера застрелили во время съемок музыкального клипа
Cотрудники водоканала утонули в резервуаре
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армия Украины подошла к Дебальцево: осталось 5 км
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
9Крещенские купания
16Femen объявили о распаде движения
8«Женский марш» против Трампа
14События недели в фотографиях
12:59 (мск), источник: ИА Башинформ

На строительство сельских дорог Башкирия получит 634 млн рублей

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Правительство России выделило 8,3 млрд рублей регионам на строительство сельских дорог к населенным пунктам и производственным объектам.

Источник: Башинформ

Соответствующее распоряжение, подписанное Премьер-министром Правительства РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано 24 января.

Принятое решение будет способствовать «увеличению протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений», отмечается на сайте Правительства России.

Федеральные субсидии получат 54 региона, включая Башкортостан. Республика получит 364,1 млн рублей.

Денежные средства выделяются «на софинансирование расходных обязательств регионов, связанных с реализацией мер по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции».

Средства предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Кремле не увидели угрозы в военном строительстве в КНР
Мизулина призвала давать пожизненный срок за растление детей
Администрация Обамы перевела Палестине $221 млн
КС РФ рассмотрит жалобу Ильдара Дадина без его участия
ЕСПЧ не нашел дискриминации в пожизненных заключениях в России
Больше 10 легкоатлетов решили выступать под нейтральным флагом
Сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В рамках него в условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Девочка из «Звонка» вышла из телевизора в магазине техники в США Создатели приквела культового фильма ужасов разыграли посетителей одного из магазинов электроники в Нью-Йорке, воспроизведя знаменитую и очень пугающую киносцену
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь