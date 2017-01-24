Новая транспортная сеть обойдется Екатеринбургу в 30 миллионов

Переход на новую транспортную схему обойдется Екатеринбургу в 30 миллионов рублей, сообщил «Уралинформбюро» вице-мэр уральской столицы Евгений Липович.

Окончательный вариант проекта будет представлен в марте. В данный момент отрабатываются белые пятна, в частности изучается пассажиропоток из застраиваемых районов — Мичуринский и Академический. Актуальных данных о количестве горожан, выезжающих оттуда на общественном транспорте, нет.

Новую транспортную схему представили екатеринбуржцам в начале января 2017 года. Она вызвала шквал недовольства, так как предполагает сокращение 113 маршрутов. Вместо них появится лишь 62. Екатеринбуржцам придется смириться с пересадками и повременным тарифом.