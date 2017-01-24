Волгоградцам с 1 февраля проиндексируют пенсии на 5,4%

Доходы пенсионеров подрастут на официальный уровень инфляции 2016 года.

По данным Росстата, индекс потребительских цен вырос на 5,4%, на столько же увеличатся и пенсии. Средний размер страховой пенсии вырастет на 384 рубля, сообщает ТАСС.

— Деньги мы предусмотрели в законе о бюджете Пенсионного фонда на эти цели в полном объеме. В общей сложности на это потребуется потратить около 230 млрд рублей, — сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами.

В этом году запланирована еще одна индексация пенсий неработающим пенсионерам: с 1 апреля, на 0,4%. Это коснется 31 млн 430 тыс. неработающих пенсионеров.

В итоге общая индексация пенсий составит 5,8%. Нормативный акт, предусматривающий апрельскую доиндексацию в настоящее время проходит согласование в Министерстве труда и соцзащиты населения.

Кроме страховых пенсий, с 1 февраля на 5,4% будут проиндексированы единовременные денежные выплаты (ЕДВ), которые выплачиваются всем федеральным льготникам — инвалидам, чернобыльцам, ветеранам боевых действий.