Пять белорусских банкнот образца 1992 года проданы на аукционе за $2177
На прошлой неделе на одном из белорусских
На прошлой неделе на одном из белорусских
Как сообщает belbonistika.com, на торги были выставлены не обычные купюры, а специальные
Участники аукциона заплатили наибольшую цену за банкноты 5 и 50 рублей 1071 и 1087 рублей соответственно (более 500 долларов каждая). Остальные банкноты были проданы чуть дешевле. Стоимость 10-рублевой и 3-рублевой купюр составила 732,77 рубля, а 50-копеечная банкнота обошлась победителю торгов в 625 рублей.