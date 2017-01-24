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13:20 (мск), источник: Telegraf.by

Пять белорусских банкнот образца 1992 года проданы на аукционе за $2177

На прошлой неделе на одном из белорусских интернет-аукционов состоялись торги по купюрам образца 1992 года. Пять банкнот различного номинала были проданы покупателям за рекордные 4247 рублей, или 2177 долларов США.

Источник: Telegraf.by

Как сообщает belbonistika.com, на торги были выставлены не обычные купюры, а специальные банкноты-образцы с красной надпечаткой «ОБРАЗЕЦ» и нулевым серийным номером. Такие банкноты не являются платежными средствами и обычно хранятся в банках в качестве своеобразных эталонов. После вывода соответствующих денег из обращения такие образцы сдаются в Нацбанк для уничтожения.

Участники аукциона заплатили наибольшую цену за банкноты 5 и 50 рублей 1071 и 1087 рублей соответственно (более 500 долларов каждая). Остальные банкноты были проданы чуть дешевле. Стоимость 10-рублевой и 3-рублевой купюр составила 732,77 рубля, а 50-копеечная банкнота обошлась победителю торгов в 625 рублей.

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