Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7 хитрых приемов для создания стильного интерьера
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Кремль ответил на сообщения об отдыхе губернатора в Дубае
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Пилот самолета рассказал о самых пугающих ситуациях на работеОт нервного поглядывания на датчик уровня топлива в случае ЧП до перелома руки у члена экипажа во время турбулентности
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
Украинская армия вплотную подошла к Дебальцево: осталось 5 км
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
20Трамп стал 45-м президентом США
9NASA показало посадку зонда на Титан
10«Бегущий огонь»
13:20 (мск), источник: Telegraf.by

Пять белорусских банкнот образца 1992 года проданы на аукционе за $2177

На прошлой неделе на одном из белорусских интернет-аукционов состоялись торги по купюрам образца 1992 года. Пять банкнот различного номинала были проданы покупателям за рекордные 4247 рублей, или 2177 долларов США.

Источник: Telegraf.by

Как сообщает belbonistika.com, на торги были выставлены не обычные купюры, а специальные банкноты-образцы с красной надпечаткой «ОБРАЗЕЦ» и нулевым серийным номером. Такие банкноты не являются платежными средствами и обычно хранятся в банках в качестве своеобразных эталонов. После вывода соответствующих денег из обращения такие образцы сдаются в Нацбанк для уничтожения.

Участники аукциона заплатили наибольшую цену за банкноты 5 и 50 рублей 1071 и 1087 рублей соответственно (более 500 долларов каждая). Остальные банкноты были проданы чуть дешевле. Стоимость 10-рублевой и 3-рублевой купюр составила 732,77 рубля, а 50-копеечная банкнота обошлась победителю торгов в 625 рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мингорсуд приговорил главного фигуранта «дела 17-ти» к 20 годам заключения
Кремль не увидел угрозы в военном строительстве в КНР
Мизулина призвала давать пожизненный срок за растление детей
WSJ: американская бронетехника прибыла в Польшу поврежденной
Экс-замминистра культуры Пирумов полностью признал вину
Суд запретил правительству Британии запускать «брексит» самому
Больше 10 легкоатлетов решили выступать под нейтральным флагом
Сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
Автомобили республик СССР: Латвия Четверть века назад перестало существовать огромное государство. Мы не станем оценивать причины и последствия того эпохального события. В данном случае годовщина распада Союза — повод вспомнить его огромный автопром
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Девочка из «Звонка» вышла из телевизора в магазине техники в США Создатели приквела культового фильма ужасов разыграли посетителей одного из магазинов электроники в Нью-Йорке, воспроизведя знаменитую и очень пугающую киносцену
Недвижимость
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Капитальный ремонт домов профинансируют из бюджета
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь