Пять белорусских банкнот образца 1992 года проданы на аукционе за $2177

Как сообщает belbonistika.com, на торги были выставлены не обычные купюры, а специальные банкноты-образцы с красной надпечаткой «ОБРАЗЕЦ» и нулевым серийным номером. Такие банкноты не являются платежными средствами и обычно хранятся в банках в качестве своеобразных эталонов. После вывода соответствующих денег из обращения такие образцы сдаются в Нацбанк для уничтожения.

Участники аукциона заплатили наибольшую цену за банкноты 5 и 50 рублей 1071 и 1087 рублей соответственно (более 500 долларов каждая). Остальные банкноты были проданы чуть дешевле. Стоимость 10-рублевой и 3-рублевой купюр составила 732,77 рубля, а 50-копеечная банкнота обошлась победителю торгов в 625 рублей.