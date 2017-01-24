Рост занятости в еврозоне достиг максимума за девять лет

Рост занятости в еврозоне в январе 2017 года достиг максимума за девять лет, сообщает RNS со ссылкой на Markit.

Композитный индекс деловой активности (PMI) еврозоны в январе 2017 года сократился до 54,3 пункта — до минимума за последние два месяца. В декабре показатель составлял 54,4 пункта.

Индекс для сектора услуг в январе упал до минимума за три месяца — в 53,6 пункта против 53,7 пункта в декабре.

Индекс производственной активности еврозоны в январе снизился до 55,9 пункта против 56,1 в декабре, что составило минимум за два года.