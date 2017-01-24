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14:10 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Повременной транспортный тариф в Екатеринбурге введут с 13 июня

Начнут с метро.

Источник: УралИнформБюро

Новый повременной тариф начнут «обкатывать» в метро Екатеринбурга с 13 июня 2017 года. Предварительно рассматриваются 3 варианта: за 28 рублей можно будет ездить 45, 60 или 90 минут. «Не исключено, что тариф может быть выше», — отметил вице-мэр уральской столицы Евгений Липович.

Оптимальный маршрут по новой транспортной схеме горожанам поможет рассчитать «Яндекс» или «2ГИС». «Сейчас ведутся поиски партнера», — рассказал Липович «Уралинформбюро».

Дело в том, что новая транспортная реальность екатеринбуржцев предполагает большое количество пересадок. Маршруты станут короче, а их число сильно сократится. Вместе с тем количество единиц транспорта, за исключением маршруток, обещают особо не резать. Таким образом, по задумке мэрии, горожане будут ждать транспорт не более 5−7 минут. По словам Евгения Липовича, на остановках появятся специальные табло с информацией о том, когда подъедет тот или иной автобус, трамвай, троллейбус.

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