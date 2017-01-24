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14:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Средняя цена «квадрата» жилья в Иркутской области составила 35 тысяч рублей

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ опубликовало документ о средней рыночной стоимости на жилье в регионах.

Средняя цена «квадрата» нового жилья в Приангарье составляет 35 тысяч рублей. Самый дорогой кв. метр в Москве — 90,4 тысячи рублей. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России опубликовало документ о показателях средней рыночной стоимости «квадрата» в регионах страны на первый квартал 2017 года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Российскую газету».

В Калмыкии же кв. метр стоит всего 25,2 тысячи рублей — это минимальная отметка по стране.

«В Ростовской области стоимость кв. метра не превышает 36 тысяч рублей. В Красноярском крае она подбирается к 40 тысячам рублей. На Чукотке с ее вечной мерзлотой и полностью завозными строительными материалами цена одного квадратного в 33,5 тысячи рублей близка к той, которую Минстрой утвердил для теплолюбивой Кубани — 36,3 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что показатели Минстроя несколько отличаются от цен, по которым идут сделки купли-продажи жилья на рынке. К примеру, в российской столице «квадрат» жилья в реальности сейчас стоит в среднем около 200 тысяч рублей. В других регионах рыночные цены также выше тех, что ежеквартально утверждает Минстрой.

Это связано с тем, что ведомство, беря за основу данные Федеральной службы госстатистики (Росстата) о стоимости жилья на первичном и вторичном рынках и ценах на строительство в каждом регионе, для выведения итоговой цифры применяет специальный понижающий коэффициент, утвержденный Минэкономразвития. Такой метод расчетов объясняется тем, что ценовые ориентиры Минстроя используются не для покупки жилья на рынке. Они нужны для определения величины субсидий россиянам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и могут претендовать на помощь государства.

Несмотря на то, что эти показатели ниже рыночных, они дают вполне реальное представление о том, как сильно отличается стоимость жилья по стране.

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