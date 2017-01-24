В феврале в России проведут индексацию пенсий: насколько вырастут выплаты?

На улицах мегаполиса мы с нестандартным предложением: узнайте будущую пенсию. Не гадаем и не придумываем. Шанс для любопытных — пенсионный калькулятор.

Для расчета: возраст, число детей, официальная зарплата. Всё: финансовое будущее — на экране мобильного. Сумма приблизительная. Только специалисты пенсионного фонда — и только по достижении пенсионного возраста — смогут назвать реальную выплату. Опрошенных суммы — по большей части устраивали, строка коэффициенты — они же баллы — озадачивала. Что это? Термину уже 2 года — таких как Тамара Федоровна — каждый второй. Баллы — условные единицы, в которых хранятся страховые отчисления. Копятся вплоть до выхода на пенсию.

Олеся Герасименко, Корреспондент: «Представьте, что один балл — это одно яблоко. Как же перевести их в деньги? Расчеты довольно несложные. Сегодня цена одного яблока 74 рубля, 27 копеек. Нужно посчитать стоимость всей корзины — то есть всех баллов, заработанных в течение трудового стажа. К этому числу прибавить фиксированную выплату. Это 4558 рублей. Полученная сумма и будет вашей страховой пенсией».

А чтобы не остаться без неё вовсе — нужно соблюсти ряд требований. В этом году они — жёстче прежнего. Во-первых, минимальный запас баллов вырос до 11. Для сравнения — за год при средней зарплате по региону можно заработать 4. Но откуда их взять, если баллы ввели совсем недавно? Всё просто: деньги, отчисленные ранее, конвертировали автоматически. Ещё одно новшество: повысился минимальный трудовой стаж. Стимул — для официального трудоустройства.

Людмила Якушенко, Заместитель управляющего Отделением ПФР по Новосибирской области: «В соответствии с законодательством страховой стаж для назначения пенсии должен быть не менее 15 лет. Но этот стаж вводится поэтапно. Для права на пенсию в 2017 году требуется страховой стаж не менее 8 лет».