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14:20 (мск), источник: СуперОмск

Из-за безденежья работодатели задолжали омичам 24 млн рублей

Федеральная служба государственной статистики озвучила долги по зарплате по состоянию на январь.

Так, самая большая просроченная задолженность зафиксирована в Томской области — 110 млн рублей. В Новосибирской области работникам задолжали 96,2, млн рублей. Омичи ждут от работодателей 24 млн рублей.

Самые низкие долги отмечены в Республике Тыва (2,6 млн) и Хакасии — 0,6 млн.

Отмечается, что во всех случаях долги возникли из-за нехватки у работодателей собственных средств.

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