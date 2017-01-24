Из-за безденежья работодатели задолжали омичам 24 млн рублей
Федеральная служба государственной статистики озвучила долги по зарплате по состоянию на январь.
Федеральная служба государственной статистики озвучила долги по зарплате по состоянию на январь.
Так, самая большая просроченная задолженность зафиксирована в Томской области — 110 млн рублей. В Новосибирской области работникам задолжали 96,2, млн рублей. Омичи ждут от работодателей 24 млн рублей.
Самые низкие долги отмечены в Республике Тыва (2,6 млн) и Хакасии — 0,6 млн.
Отмечается, что во всех случаях долги возникли