Из-за безденежья работодатели задолжали омичам 24 млн рублей

Так, самая большая просроченная задолженность зафиксирована в Томской области — 110 млн рублей. В Новосибирской области работникам задолжали 96,2, млн рублей. Омичи ждут от работодателей 24 млн рублей.

Самые низкие долги отмечены в Республике Тыва (2,6 млн) и Хакасии — 0,6 млн.