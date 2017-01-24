Волго-Вятское ГУ Банка России отмечает рост числа жалоб на микрофинансовые организации

Как сообщил на брифинге 24 января замруководителя Волго-Вятского ГУ Банка России Кирилл Пронин, рост числа жалоб не означает, что на рынке кредитования стало хуже, просто нижегородцы стали грамотнее в финансовом плане.

«Могу предположить, что число обращений жалоб будет увеличиваться ввиду того, что мы неустанно занимаемся вопросами повышения финансовой грамотности граждан. Возможно, кто-то не знает куда обратиться, по каким основаниям обращаться», — подчеркнул он, добавив, что с жалобами на действия микрокредитных компаний граждане могут обращаться не только в Банк России, но и в их саморегулируемые организации (СРО).

Законом предусмотрено обязательное членство МФО в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка. По состоянию на 31 декабря 2016 года 94% МФО, поднадзорных Волго-Вятскому ГУ Банка России, являются членами СРО. Саморегулируемые организации контролируют соблюдение МФО требований законодательства о микрофинансовой деятельности и базовых и внутренних стандартов; рассматривают обращения граждан; проводят проверки своих членов и применяют в их отношении меры воздействия.

Большое количество жалоб, по словам эксперта, связано с нарушением порядка взыскания денежных средств. Как правило эти проблемы возникают вследствие злоупотребления со стороны коллекторов.

Кирилл Пронин также отметил, что количество жалоб на деятельность участников рынка микрофинансирования «несоизмеримо меньше числа заключаемых договоров» — менее 1% от числа договоров.

Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2016 года в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области поступило 800 обращений потребителей на оказание финансовых услуг, что превысило уровень прошлого года на 15%.