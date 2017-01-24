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14:04 (мск), источник: Actualitati.md

НАРЭ установило новые цены на горючее: топливо вновь дорожает

Национальное агентство по регламентированию в энергетике установило новые максимальные цены на бензин и дизтопливо на ближайшие две недели.

Источник: Actualitati.md

Так стоимость бензина А-95 повысится на 12 банов и составит 18 леев 11 банов, а стоимость солярки понизится на 7 банов, за литр дизтоплива придется заплатить 15 леев 54 бана.

Эти цены будут действовать с 25 января по 7 февраля 2017 года.

НАРЭ формирует максимальные розничные цены на топливо каждые две недели. Это предусмотрено новой методологией формирования цен, которая вступила в силу 13 мая 2016 года. Рыночные операторы не могут поднимать цены выше максимальных. За несоблюдение этого закона поставщикам нефтепродуктов грозят санкции вплоть до отзыва лицензии на деятельность.

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