В Кольцово таможенники арестовали 120 пуховых платков

Таможенники арестовали 120 пуховых платков в Кольцово, сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозрение у сотрудников таможни вызвал багаж одной из пассажирок из Средней Азии. В ходе досмотра выяснилось, что женщина пыталась провезти в сумке 15 килограммов пуховых платков. При этом товар обнаружили в зеленом коридоре таможенного контроля зала прилета.

«Как и многие нарушители таможенного законодательства, перемещающие через таможенную границу большое количество одинаковых товаров, она утверждала, что все это исключительно не с целью извлечения прибыли: «Зимы на Урале холодные — для себя, что-то подарю родственникам и друзьям», — рассказали в пресс-службе таможни Кольцово. В отношении женщины был составлен протокол об административном правонарушении. Теперь ей предстоит заплатить штраф либо остаться без незаконного багажа.

Необычный багаж задержали таможенники Кольцово в октябре минувшего года. Житель Магнитогорска пытался провезти через границу чучела двух сиамских крокодилов — редких и исчезающих рептилий.