В Кольцово таможенники арестовали 120 пуховых платков
Хозяйка груза заявила, что платки предназначены для ее родственников и друзей.
Хозяйка груза заявила, что платки предназначены для ее родственников и друзей.
Таможенники арестовали 120 пуховых платков в Кольцово, сообщили в
Подозрение у сотрудников таможни вызвал багаж одной из пассажирок из Средней Азии. В ходе досмотра выяснилось, что женщина пыталась провезти в сумке 15 килограммов пуховых платков. При этом товар обнаружили в зеленом коридоре таможенного контроля зала прилета.
«Как и многие нарушители таможенного законодательства, перемещающие через таможенную границу большое количество одинаковых товаров, она утверждала, что все это исключительно не с целью извлечения прибыли: «Зимы на Урале холодные — для себя,
Необычный багаж задержали таможенники Кольцово в октябре минувшего года. Житель Магнитогорска пытался провезти через границу чучела двух сиамских крокодилов — редких и исчезающих рептилий.