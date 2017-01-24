Екатеринбургским транспортом начнет рулить новый центр

С 1 июля 2017 года пассажиропотоком в Екатеринбурге будет рулить Центр управления пассажирским транспортом, сообщил «Уралинформбюро» вице-мэр уральской столицы Евгений Липович.

Новую структуру сформируют к 1 июля 2017 года на базе существующего Центра организации дорожного движения, сократив часть штата. Несмотря на новые правила, работать организация будет на старом оборудовании. На случай возникновения форс-мажоров на маршрутах в Центре приберегут 20 резервных машин. По словам Липовича, их задействуют при поломках или авариях.

В мае и июне 2017 года мэрия Екатеринбурга планирует начать внедрение выделенных полос для общественного транспорта, что позволит автобусам и троллейбусам не стоять в пробках.

Стоит отметить, что, несмотря на народный гнев, обсуждать транспортную схему на публичных слушаниях не планируется. «У людей сейчас и так есть возможность оставить свои предложения», — заключил Евгений Липович.