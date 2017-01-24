В Перми изменился порядок предоставления муниципального жилья в наем

Размер платы за содержание муниципального жилья теперь будет напрямую зависеть от уровня благоустройства самого многоквартирного дома. Вводится специальная система повышающих и понижающих коэффициентов: за более комфортабельное жилье платы будет больше, за неблагоустроенные квартиры — ниже.



По словам профильного вице-мэра Николая Уханова, еще одно нововведение — размер платы за содержание жилого помещения в городе Перми -устанавливается муниципалитетом на срок не менее чем на один год. Плата за текущий ремонт жилья выводится из общей квартплаты. Таким образом, городское законодательство в этой сфере привели в соответствие с действующим федеральным законодательством.



Приоритет в определении размера взносов на ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах теперь определяется общим собранием собственников помещений. Напомни, сейчас в Перми в разных районах города муниципальным имуществом остается примерно от 10% до 15% жилого фонда. Размер платы по договорам социального найма индексируется ежегодно, исходя из официального уровня инфляции по итогам года.