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14:30 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

«Ласточка» может связать Ростов и Кисловодск

В настоящее время маршрут прорабатывается.

Источник: Аргументы и факты

Электропоезд «Ласточка» может начать курсировать между донской столицей и Кисловодском.

«В настоящее время прорабатываются варианты новых маршрутов скоростной электрички, среди которых Ростов-на-Дону — Кисловодск и Краснодар — Роза Хутор», — сообщается на сайте СКЖД.

Напомним, с 3 января «Ласточка» начала между Ростовом и Новороссийском.

Время в пути — 5 часов 40 минут в прямом направлении и 6 часов 14 минут — в обратном. Такое расписание планируют сохранить до апреля.

По информации СКЖД, в перспективе планируется сократить время в пути до 4,5 часов.

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