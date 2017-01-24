«Ласточка» может связать Ростов и Кисловодск
В настоящее время маршрут прорабатывается.
В настоящее время маршрут прорабатывается.
Электропоезд «Ласточка» может начать курсировать между донской столицей и Кисловодском.
«В настоящее время прорабатываются варианты новых маршрутов скоростной электрички, среди которых
Напомним, с 3 января «Ласточка» начала между Ростовом и Новороссийском.
Время в пути — 5 часов 40 минут в прямом направлении и 6 часов 14 минут — в обратном. Такое расписание планируют сохранить до апреля.
По информации СКЖД, в перспективе планируется сократить время в пути до 4,5 часов.