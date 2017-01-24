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14:27 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти планируют достраивать Восточную эстакаду в Калининграде за частные средства

Позднее бюджет будет компенсировать затраты подрядчикам.

Источник: Калининград.Ru

Для продолжения строительства Восточной эстакады до улиц Артиллерийской и Дзержинского планируют привлекать частные средства. Об этом рассказал врио губернатора Антон Алиханов во время рабочего выезда во вторник, 24 января.

Речь идёт о государственно-частном партнёрстве. «Подрядчик будет строить за личные средства, а мы потом из бюджета будем компенсировать. Это получается дороже, но уже сейчас позволит решить транспортные проблемы Калининграда», — рассказал Алиханов.

Как отметил глава региона, такой вариант возможен, если в бюджете не будет необходимого финансирования. По словам Алиханова, в настоящее время уже есть три крупные компании, которые выразили готовность строить дороги на таких условиях. Власти проведут с ними переговоры.

«Первая очередь Восточной эстакады, конечно, улучшит ситуацию дорожную, но без продолжения на Дзержинского и Артиллерийскую — это полумера. По участку до Артиллерийской проектная документация уже есть», — заявил глава региона.

Проект первого этапа Восточной эстакады разработало АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург». Строительством занимается компания «ВАД», стоимость контракта — 5,16 млрд рублей. До 31 мая 2018 года подрядчик должен возвести путепровод на Московском проспекте, мост через Преголю, подъезд к эстакаде, а также сам мостовой переход.

Параллельно компания ведёт работы на втором этапе Восточной эстакады — от путепровода на Московском проспекте до перехватывающей парковки в районе улицы Суздальской. Стоимость контракта более 588 млн рублей, срок — до 25 декабря 2017 года.

Восточную эстакаду планируют возводить в три этапа. Вторая очередь объекта включает участок от развязки на Московском проспекте до перекрёстка ул. Гагарина и ул. Орудийной. Третья часть проекта предполагает строительство путепровода от Острова до ул. Емельянова.

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