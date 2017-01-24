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17:43 (мск), источник: Volga News

Размещение облигаций Народного займа Самарской области завершено

ООО «Технологии строительства СОФЖИ» (ТСС) 23 января завершил размещение облигаций выпуска с государственным регистрационным номером 4−01−36514-R от 11 августа 2016 г. в связи с их 100% реализацией. Об этом сообщает региональный минсторой.

«На данный момент все 8,5 тыс. облигаций первого облигационного народного займа реализованы», — констатировал генеральный директор ООО ТСС Реналь Мязитов.

Напомним, первый выпуск именных бездокументарных облигаций Самарской области был зарегистрирован Центробанком РФ 11 августа 2016 года. Первым покупателем облигаций займа стал губернатор Николай Меркушкин. 6 сентября 2016 г. фактически стал стартом начала размещения ценных бумаг.

Всего выпуск состоял из 8,5 тыс. облигаций номинальной стоимостью 60 тыс. рублей. Общая сумма эмиссии составила 510 млн рублей.

Размер купонного дохода установлен в размере 13% годовых. Срок погашения облигационного займа — 4 квартал 2019 г. Размещение облигаций осуществлялось путем открытой подписки.

Первый облигационный заём был разработан областным правительством по поручению губернатора как финансовый инструмент для привлечения денег населения и инвесторов под реализацию крупномасштабного инвестиционного проекта реновации исторического центра Самары «5 кварталов» (первая очередь квартала Е).

Оператором проекта выступает СОФЖИ. Стоимость реализации всего проекта «5 кварталов» оценивается более чем 25 млрд рублей. 1 очередь потребует 2,12 млрд рублей, средства облигационного займа составят немногим более 24% от этой суммы. Возвращать деньги и проценты инвесторам планируется за счет продажи возведённой в рамках реновации недвижимости.

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