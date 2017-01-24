Омичам будут насчитывать ОДН по законам физики

Серьезные изменения вступили в силу с 1 января. Раньше ОДН вычисляли следующим образом — из общедомового потребления вычитали потребление по квартирным счётчикам, а затем эту сумму раскидывали на квартиры — так называемый аналоговый метод. Это приводило к многочисленным злоупотреблениям: например, в «резиновых» квартирах без счётчиков живет много народу, а плата вносится только по нормативу за прописанных.

Разница ложится через ОДН на остальных жильцов. Таким же образом обстояла ситуация и с воровством коммунальных ресурсов, в том числе при помощи магнитов на счётчики и тому подобного.

Голубев пояснил: руководство страны решило, что граждане должны платить только за то, чем пользуются. Поэтому ввели новый порядок ОДН — теперь платежи будут включаться в квитанции управляющих компаний, а не поставщиков.

При этом ОДН не должен превышать норматива, но проблема в том, что сейчас они слишком высокие, поскольку изначально рассчитывались для других целей. Регулятору придётся пересчитать нормативы по новой сложной формуле.

«Учитывается оборудование, которое стоит в домах: цифровое, кабельное, антенны, износ водопроводных, кабельных сетей. Как это учитывать — пока разбираемся, уже обратились в Минстрой России. Упрощенно говоря, учитывается только физика процесса — сколько может потребить оборудование, нормативные потери. Никакого воровства в этих нормативах заложено не будет, в действующие нормативы, возможно, это и попало. Это просто теория, физика», — раскрыл Голубев суть процесса.

Теперь вопросы возникают у жильцов и управляющих компаний, ведь они тратили немалые средства на общедомовые счётчики, а теперь при расчёте ОДН такие приборы не нужны. Но Олег Голубев поспешил успокоить — эти счётчики по-прежнему нужны, чтобы УК правильно рассчитывались с ресурсоснабжающими организациями.

«Жители заключили договор с управляющими компаниями. Ключевое слово — управлять, не просто подметать, убирать и полы мыть. Следить совместно с активом дома, старшими по домам за всеми процессами, резиновыми квартирами. Постоянно, ежедневно», — подчеркнул чиновник.

Возникают и другие конфликты. УК, чтобы не нести дополнительные расходы, сейчас зачастую принуждают подписать протокол собрания жильцов, обязывающий последних за свой счёт возмещать суммы ОДН сверх норматива. В противном случае жилищники угрожают вовсе отказаться от обслуживания дома. Председатель РЭК смотрит на эту ситуацию без паники. По его словам, откажутся одни — найдутся другие.

Отметим, сейчас в омскую общественную организацию «Оплот» поступает немало обращений граждан, которые не могут добиться от УК пояснений, по какому принципу они выставляют ОДН. Некоторые из компаний начали хитрить с начислениями, но зачастую и сами жилищники пока что не до конца понимают, как нужно производить расчеты. В случае выявления махинаций «Оплот» готов обращаться в правоохранительные органы и суд, чтобы привлечь к ответственности тех, кто пытается необоснованно нажиться на простых омичах.