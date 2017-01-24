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14:39 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе демонтируют около 300 рекламных конструкций

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В этом году в Уфе планируется убрать около 300 рекламных конструкций и вывесок на основных магистралях.

Обилие рекламы, устаревшие конструкции, некачественные материалы, размещение вывесок без учета архитектурных, исторических, стилистических особенностей зданий отрицательно сказывается на облике города, считают в мэрии. Комплекс проводимых работ существенно улучшит внешний облик столицы.

С уфимских улиц уже исчезли рекламные перетяжки, загромождавшие пространство над проезжими частями, и конструкции на разделительных полосах. Кроме того, город полностью избавился от рекламных пешеходных ограждений, незаконно установленные конструкции демонтируются.

Уточняется, что на трассе Уфа — Аэропорт останутся только современные рекламные конструкции, совмещенные с остановочными павильонами, видеоэкраны и крупноформатные конструкции возле торговых центров. Все щиты размером 3 на 6 метров исключены из схемы размещения рекламных конструкций и будут демонтированы в течение 2017 года.

В последующие годы допускаться к размещению на территории города будут в основном видеоэкраны и рекламные конструкции, совмещенные с объектами благоустройства.

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