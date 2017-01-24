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16:20 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В транспортную схему Волгограда вошли 79 маршрутов

79 маршрутов общественного транспорта вошли в транспортную схему областного центра. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе городской Думы.

Основу маршрутной сети города составляют 15 опорных автобусных маршрутов — 8 действующих маршрутов и 7 новых, 13 трамвайных, 9 троллейбусных, а также вспомогательные автобусные маршруты — муниципальные и маршрутные такси, сезонные маршруты. К вспомогательным относятся 10 автобусных социальных маршрутов, 21 маршрутка и 12 дачных автобусов.

Уже открыты следующие маршруты:

№ 85 «Жилгородок — Кардиоцентр», № 65 «Жилгородок — ул. им. Тулака»,

№ 35 «Больничный комплекс — ул. им. Тулака»,

№ 20 «Пл. им. Дзержинского — ул. Аллея Героев». В феврале откроются еще семь маршрутов:

№ 55 «К-р “Юбилейный” — 7-я больница» (проследует через остановочные пункты Пр-кт им. Героев Сталинграда, школа № 115, 8-я площадка, Угол парка, ВолГУ, ВГСХА, 7-я больница),

№ 25 «Спартановка — ТРЦ “Акварель”» (Ул. им. Грамши, пл. им. Дзержинского, ул. Тарифная, ул. им. генерала Штеменко, ул. 39-й Гвардейской, Мамаев Курган, к-тр «Родина», к-тр «Мир», колледж нефти и газа, ВолГУ, ТРЦ «Акварель»).

№ 95 «пос. ГЭС — ул. Тополевая» (Ул. им. академика Бардина, ул. им. Грамши, пл. им. Дзержинского, стадион «Монолит», «Царицынская опера», «Центральный стадион», пл. им. В. И. Ленина, магазин «Современник», ТЮЗ, ул. им. Тулака, ул. 35-й Гвардейской, обувная фабрика, ул. Тополевая).

Сегодня МУП «ВПАТП № 7» обслуживает более 30 маршрутов, в том числе 8 опорных:

№ 2 «Химзавод — пл. Ленина», № 6 «Агентство — Аэропорт»,

№ 21 «пос. ГЭС — Центральный рынок»,

№ 59 «ул. им. Землячки — 61-я школа»,

№ 77 «к-тр Юбилейный — ТРК “Комсомолл”»,

№ 88 «пос. М. Горького — ж/д вокзал»,

№ 89 «Ж/д вокзал — с. Песчанка», № 6а «Каустик — Больница № 24», а также вспомогательные внутрирайонные маршруты.

В ближайшие месяцы начнут работать 10 вспомогательных маршрутов:

№ 36 «Роддом ТЗР — Кардиоцентр».

№ 43 «Ул. 39-й Гвардейской — ОАО “ВГАЗ-Суал” Алюминиевый завод».

№ 61 «Пл. им. Дзержинского — п. Верхнезареченский».

№ 68 «П. Водстрой — п. ГЭС».

№ 75 «Магазин “Радеж” — п. Ангарский (художественный фонд)».

№ 79 «П. Татьянка-2 — Дома речников».

№ 98 «Речпорт — ТЦ “Метро”».

№ 23а «Ул. им. Тулака (оптово-строительный рынок) — ТЦ “Ашан”».

№ 31к «П. Верхняя Ельшанка — п. Горная Поляна».

№ 67к «Нижний поселок ВгТЗ — пл. Возрождения».

«В новой транспортной схеме действительно максимально учтены сведения по специфике рынка пассажирских перевозок Волгограда и предложены механизмы по максимизации эффективности организации перевозок. Для ее составления в Волгограде было проведено масштабное исследование пассажирских потоков по коммерческим городским и коммерческим межмуниципальным маршрутам», — сказал глава Волгограда Андрей Косолапов.

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