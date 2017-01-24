Блокировщики завезли в Украину ржавый автомобильный хлам — глава сервис-центров МВД
Протестующие перекрыли въезды в Киев
Протестующие перекрыли въезды в Киев
Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.
«Большинство авто,
К тому же Криклий заверил, что стоимость растаможки автомобиля, которую называют активисты на въездах в Киев, а именно 90−100% от цены авто, — неправдива.
«Вот не знаю, откуда берется цифра в 90−100%, вероятно только в воображении», — добавил он.
Как сообщал УНИАН, активисты, поддерживающие закон об изменениях в Таможенный кодекс относительно авто на иностранной регистрации, собираются сегодня блокировать все въезды в Киев.