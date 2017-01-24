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16:25 (мск), источник: УНИАН

Блокировщики завезли в Украину ржавый автомобильный хлам — глава сервис-центров МВД

Протестующие перекрыли въезды в Киев из-за «ржавого автопарка», который не смогут ввезти в европейскую страну. Об этом пишет ТСН.

Источник: УНИАН

Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

«Большинство авто, из-за растаможки которых сегодня устроили бойкот, вообще не удастся ввезти уже в европейскую страну, они не отвечают даже Евро 4, Евро 5. Совершенно очевидно, если посмотреть на этот ржавый автопарк», — подчеркнул он.

К тому же Криклий заверил, что стоимость растаможки автомобиля, которую называют активисты на въездах в Киев, а именно 90−100% от цены авто, — неправдива.

«Вот не знаю, откуда берется цифра в 90−100%, вероятно только в воображении», — добавил он.

Как сообщал УНИАН, активисты, поддерживающие закон об изменениях в Таможенный кодекс относительно авто на иностранной регистрации, собираются сегодня блокировать все въезды в Киев.

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