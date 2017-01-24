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15:26 (мск), источник: РИА Новости

Финальную стоимость крымского участка трассы «Тавриды» назовут в апреле

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости, Максим Грознов. Окончательная стоимость проектирования и строительства трассы «Таврида» от Керчи до Севастополя станет известна после оценки Главгосэкспертизы в апреле текущего года, заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА Новости

Трасса «Таврида» разбита на восемь участков, шесть из которых находятся в пределах республики Крым.

«Протяженность и трассировка трассы утверждены и меняться не будут. Как только из Главгосэкспертизы выйдет подтверждение стоимости, тогда уже (начнутся) все строительно-монтажные работы. Все проектные работы идут своим ходом», — сказал Аксенов. Результаты рассмотрения экспертами проекта трассы «Таврида» ожидаются к апрелю текущего года, уточнил глава Крыма.

Ранее врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил, что подрядчик запросил более 15 миллиардов рублей только на седьмой участок трассы при начальной стоимости 5 миллиардов. Овсяников отметил, что стоимость подлежит оценке экспертами и снижению.

Новая четырехполосная автотрасса «Таврида» соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы планируется завершить к концу 2018 года, второй — к концу 2020 года. Ранее озвучивалось, что предельная стоимость участка «Тавриды» в пределах республики Крым составляет 138,9 миллиарда рублей в ценах первого квартала 2016 года, одного участка в Севастополе — порядка 5 миллиардов рублей. Подрядчиком для осуществления проектирования и строительства трассы выбрана компания ЗАО «ВАД».

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