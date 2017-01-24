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18:01 (мск), источник: НТА-Приволжье

Восемь нелегальных кредитных организаций выявлено в Нижегородской области в 2016 году

Как сообщил на брифинге 24 января замруководителя Волго-Вятского ГУ Банка России Кирилл Пронин, кроме законно работающих кредитных и микрофинансовых организаций, в настоящее время широко распространена деятельность нелегальных кредиторов.

В 2016 году на территории Нижегородской области выявлены три финансовые пирамиды и восемь нелегальных кредиторов.

Нелегальные кредиторы — это неподнадзорные Банку России компании и физические лица, которые выдают займы гражданам при отсутствии статуса финансовой организации. А значит, не обязаны соблюдать требования по предельному размеру процентной ставки и по предельному размеру начисляемых процентов.

В частности, с 1 января 2017 года вступило в силу трехкратное ограничение начисления процентов по договору потребительского микрозайма. Если срок возврата по договору не превышает одного года, микрофинансовые организации не вправе начислять заемщику — физическому лицу проценты после того, как их сумма достигнет трехкратного размера суммы займа. Например, при займе в 5 тыс. рублей задолженность заемщика ни в какой момент времени не может превысить 20 тыс. рублей. Эта сумма включает сумму займа в размере 5 тыс.рублей и начисленные проценты в размере 15 тыс. рублей (5 тыс. рублей х 3). Это ограничение не распространяется на неустойку (штрафы, пени), а также на платежи за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату.

По словам эксперта, информация о нелегальных кредиторах направляется в органы полиции и прокуратуры, которые наделены полномочиями по пресечению их деятельности.

Ранее сообщалось, что три крупных финансовых пирамиды были выявлены в Нижегородской области за I полугодие 2016 года.

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