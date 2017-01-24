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16:07 (мск), источник: РИА Новости

Bloomberg обнаружил в России нового долларового миллиардера

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости/Прайм. Американское информагентство Блумберг обнаружило в России нового долларового миллиардера — владельца компании «Норебо Холдинг», которая занимается рыболовным промыслом на Севере России, говорится в сообщении агентства.

По оценкам Bloomberg Billionaires Index, состояние нового долларового миллиардера Виталия Орлова составляет 1 миллиард долларов.

Имя Орлова также не значится в рейтинге самых состоятельных бизнесменов России журнала Forbes.

Агентство отмечает, что бизнесу Орлова помог запрет на импорт иностранной продукции в Россию, который стал ответом на антироссийские санкции со стороны стран Запада.

Так, ограничения привели к росту внутреннего потребления мойвы, скумбрии и сельди. При этом экспорт рыбы за границу никак не пострадал. Агентство пишет, что «Норебо Холдинг» получает 60% выручки от продаж за пределами России.

В феврале 2016 года в интервью газете «Коммерсант» Орлов говорил, что владеет 67% акций «Норебо холдинг». Остальные акции принадлежали его партнеру, Магнусу Роту. В июне СМИ сообщали, что Орлов докупил 33% акций компании.

Комментарии
1
Роман. Загривач.
Ещё одну м р а з ь воровскую обнаружили.
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