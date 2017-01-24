Минстрой рассчитал стоимость одного квадратного метра в уральских регионах

Дороже всего среди регионов Уральского федерального округа стоимость одного квадратного метра на Ямале — 49 тысяч рублей. В Свердловской области этот показатель на уровне 43,8 тысяч рублей, в Югре — 42,3 тысячи рублей, в Тюменской области — 39,8 тысяч рублей. Самый дешевый квадратный метр жилья среди уральских регионов в Курганской области — 30,6 тысяч рублей и Челябинской — 29,9 тысяч рублей.

Средний по стране показатель — 37,2 тысячи рублей. При этом стоимость одного квадратного метра в Москве определена в 90,4 тысяч рублей.

За основу для расчета были взяты данные Федеральной службы госстатистики (Росстата) о стоимости жилья на первичном и вторичном рынках и ценах на строительство в каждом регионе, а для выведения итогового показателя применен специальный понижающий коэффициент, утвержденный минэкономразвития, пишет «Российская газета».

Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья, утвержденные Минстроем, используются для определения величины субсидий россиянам, нуждающимся, а господдержке для улучшения жилищных условий.