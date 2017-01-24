Минимальная продуктовая корзина на Дону подорожала за год на 2,3%
Стоимость минимальной продуктовой корзины в Ростовской области составила в декабре 2016 года 3407,59 рубля, увеличившись за год на 2,3%, сообщает Ростовстат.
Стоимость минимальной продуктовой корзины в Ростовской области составила в декабре 2016 года 3407,59 рубля, увеличившись за год на 2,3%, сообщает Ростовстат.
По сравнению с ноябрем 2016 года минимальный набор продуктов питания в регионе подорожал на 0,6%.
Среди регионов ЮФО минимальная продуктовая корзина в Ростовской области является одной из самых дешевых. В декабре она стоила меньше лишь в Волгоградской области (3356,97 руб.).
Самая высокая стоимость минимального продуктового набора — в Севастополе — 3701,89 рубля.