Минимальная продуктовая корзина на Дону подорожала за год на 2,3%

По сравнению с ноябрем 2016 года минимальный набор продуктов питания в регионе подорожал на 0,6%.

Среди регионов ЮФО минимальная продуктовая корзина в Ростовской области является одной из самых дешевых. В декабре она стоила меньше лишь в Волгоградской области (3356,97 руб.).

Самая высокая стоимость минимального продуктового набора — в Севастополе — 3701,89 рубля.