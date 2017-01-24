Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Западные фотографы сняли реакцию японцев на опоздание Путина
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Мастер «парчовых ковров». 5 знаменитых картин Василия Сурикова24 января 1848 года родился Василий Суриков, художник, чьи картины представлены в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
СМИ: Проклова отказывается просить прощения у дочери
«Третий «Прорыв»: РФ получит танк 4-го поколения
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
СМИ: бывшая жена Джигарханяна впервые рассказала правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
10«Бегущий огонь»
9NASA показало посадку зонда на Титан
8«Женский марш» против Трампа
22Вечное сияние Джима Керри
17:50 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Минимальная продуктовая корзина на Дону подорожала за год на 2,3%

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Ростовской области составила в декабре 2016 года 3407,59 рубля, увеличившись за год на 2,3%, сообщает Ростовстат.

Источник: Аргументы и факты

По сравнению с ноябрем 2016 года минимальный набор продуктов питания в регионе подорожал на 0,6%.

Среди регионов ЮФО минимальная продуктовая корзина в Ростовской области является одной из самых дешевых. В декабре она стоила меньше лишь в Волгоградской области (3356,97 руб.).

Самая высокая стоимость минимального продуктового набора — в Севастополе — 3701,89 рубля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ФАС оштрафовала оператора Керченской переправы за завышение цен на паром
Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
NYT: Трамп попросил Джеймса Коми остаться на посту директора ФБР
Джаафари рассказал об итогах встречи по Сирии в Астане
Суд запретил правительству Британии запускать «брексит» самому
Bloomberg обнаружил в России нового долларового миллиардера
Вячеслав Володин не нашел антисемитизма в словах Петра Толстого
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
7 хитрых приемов для создания стильного интерьера
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Капитальный ремонт домов профинансируют из бюджета
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь