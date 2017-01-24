Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
В КС предупредили, что платить за ЮКОС придется всем россиянам
Эксперт рассказал, как Трамп будет работать на посту президента
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
«Третий «Прорыв»: Россия получит новый танк четвертого поколения
Армия Украины подошла к Дебальцево: осталось 5 км
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Вся правда о разводе: признание 74-летней экс-жены Джигарханяна
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
9Крещенские купания
16Femen объявили о распаде движения
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
8«Женский марш» против Трампа
16:30 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске подорожали сливочное масло, гречка и молоко

В Челябинске продуктовая корзина за год подорожала на 3% или 60,7 рублей.

Об этом Накануне.RU сообщил координатор ПП «Народный контроль» Вадим Воробей.

Стоимость набора продуктов, в которую входят 23 наименования первой необходимости, составляет 2 тыс. 63,79 руб.

Динамика цен на продукты питания первой необходимости показала разнонаправленный характер.

За этот период значительно выросли цены на сливочное масло — на 41%. По мнению общественников, это связано с удорожанием сырья и ужесточением контроля по недопуску к продаже фальсификата в виде масложирового спреда. Цены на молоко и гречку выросли на 15%. При этом как отмечают в «Народном контроле», объективных предпосылок для повышения цен на гречку нет, вероятнее всего, это связано с модой на здоровое питание.

При этом на 27% снизились цены на капусту, на 22% — на муку, на 20% — на яблоки, и на 13% упали цены на морковь. Это в первую очередь связано с хорошим урожаем фруктов и овощей. Также отметим, что на 10% подешевели рис и сахар.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин встретился с Куйвашевым. Что обсудил президент со свердловским губернатором
Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
СМИ: американская бронетехника прибыла в Польшу поврежденной
Джаафари рассказал об итогах встречи по Сирии в Астане
Суд запретил правительству Британии запускать «брексит» самому
Bloomberg обнаружил в России нового долларового миллиардера
Вячеслав Володин не нашел антисемитизма в словах Петра Толстого
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
7 хитрых приемов для создания стильного интерьера
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь