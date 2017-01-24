В Челябинске подорожали сливочное масло, гречка и молоко

Об этом Накануне.RU сообщил координатор ПП «Народный контроль» Вадим Воробей.

Стоимость набора продуктов, в которую входят 23 наименования первой необходимости, составляет 2 тыс. 63,79 руб.

Динамика цен на продукты питания первой необходимости показала разнонаправленный характер.

За этот период значительно выросли цены на сливочное масло — на 41%. По мнению общественников, это связано с удорожанием сырья и ужесточением контроля по недопуску к продаже фальсификата в виде масложирового спреда. Цены на молоко и гречку выросли на 15%. При этом как отмечают в «Народном контроле», объективных предпосылок для повышения цен на гречку нет, вероятнее всего, это связано с модой на здоровое питание.

При этом на 27% снизились цены на капусту, на 22% — на муку, на 20% — на яблоки, и на 13% упали цены на морковь. Это в первую очередь связано с хорошим урожаем фруктов и овощей. Также отметим, что на 10% подешевели рис и сахар.