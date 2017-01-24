Нацсовет отказал телеканалу 112 в переоформлении лицензии

Об этом в эфире Еспресо.TV заявила зампредседателя Нацсовета Ульяна Фещук, передает «Капитал».

«112 обратился к нам за переоформлением лицензии. Пока мы отказали, потому что считаем непрозрачной эту структуру. Решение это обжаловано. Они сделали такую кольцевую структуру собственности, как змея, хватающая себя за хвост. И они сами владеют собой», — говорит Фещук.

Таким образом, конечного владельца телеканала Нацсовет не обнаружил.