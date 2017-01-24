Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Эмоции Хиллари Клинтон на инаугурации Трампа (фото)
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армия Украины подошла к Дебальцево: осталось 5 км
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Вся правда о разводе: признание 74-летней экс-жены Джигарханяна
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
9Крещенские купания
16Femen объявили о распаде движения
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
8«Женский марш» против Трампа
16:45 (мск), источник: Капитал

Нацсовет отказал телеканалу 112 в переоформлении лицензии

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания пока отказал телеканалу 112 в переоформлении лицензии на вещание из-за непрозрачной структуры собственности.

Источник: Капитал

Об этом в эфире Еспресо.TV заявила зампредседателя Нацсовета Ульяна Фещук, передает «Капитал».

«112 обратился к нам за переоформлением лицензии. Пока мы отказали, потому что считаем непрозрачной эту структуру. Решение это обжаловано. Они сделали такую кольцевую структуру собственности, как змея, хватающая себя за хвост. И они сами владеют собой», — говорит Фещук.

Таким образом, конечного владельца телеканала Нацсовет не обнаружил.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минздрав утвердил реестр предельных оптово-отпускных цен на лекарства
Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
СМИ: американская бронетехника прибыла в Польшу поврежденной
Джаафари рассказал об итогах встречи по Сирии в Астане
Суд запретил правительству Британии запускать «брексит» самому
Bloomberg обнаружил в России нового долларового миллиардера
Вячеслав Володин не нашел антисемитизма в словах Петра Толстого
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
7 хитрых приемов для создания стильного интерьера
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Капитальный ремонт домов профинансируют из бюджета
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь