Нацсовет отказал телеканалу 112 в переоформлении лицензии
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания пока отказал телеканалу 112 в переоформлении лицензии на вещание
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания пока отказал телеканалу 112 в переоформлении лицензии на вещание
Об этом в эфире Еспресо.TV заявила зампредседателя Нацсовета Ульяна Фещук, передает «Капитал».
«112 обратился к нам за переоформлением лицензии. Пока мы отказали, потому что считаем непрозрачной эту структуру. Решение это обжаловано. Они сделали такую кольцевую структуру собственности, как змея, хватающая себя за хвост. И они сами владеют собой», — говорит Фещук.
Таким образом, конечного владельца телеканала Нацсовет не обнаружил.