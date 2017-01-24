Центробанк выпустит монету с мостом королевы Луизы в Советске

Монета номиналом три рубля войдёт в серию «Памятники архитектуры России». На других экземплярах изобразят монастырь Сурб-Хач в Крыму, Житенный монастырь в Тверской области, Новоспасский монастырь и Дворцово-парковый ансамбль «Нескучное» в Москве.

Кроме того, в планах Центробанка выпустить восемь памятных монет из недрагоценных металлов: две десятирублёвые тиражом до 10 млн серии «Российская Федерация», одна номиналом 10 рублей тиражом до 5 млн («Древние города России»), три монеты номиналом 25 рублей и тиражом до 100 тысяч каждая («Российская (советская) мультипликация»), и две двухрублёвые монеты тиражом до 5 млн штук — «Город-герой Керчь» и «Город-герой Севастополь».