Центробанк выпустит монету с мостом королевы Луизы в Советске
Банк России в 2017 году планирует выпустить серебряную монету с изображением моста королевы Луизы в Советске. Тираж составит до трёх тысяч штук, сообщается на сайте регулятора.
Банк России в 2017 году планирует выпустить серебряную монету с изображением моста королевы Луизы в Советске. Тираж составит до трёх тысяч штук, сообщается на сайте регулятора.
Монета номиналом три рубля войдёт в серию «Памятники архитектуры России». На других экземплярах изобразят монастырь
Кроме того, в планах Центробанка выпустить восемь памятных монет из недрагоценных металлов: две десятирублёвые тиражом до 10 млн серии «Российская Федерация», одна номиналом 10 рублей тиражом до 5 млн («Древние города России»), три монеты номиналом 25 рублей и тиражом до 100 тысяч каждая («Российская (советская) мультипликация»), и две двухрублёвые монеты тиражом до 5 млн штук — «Город-герой Керчь» и «Город-герой Севастополь».