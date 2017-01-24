Кемелбек Ойшыбаев покинул пост главы РТРК «Казахстан»

«Уважаемые друзья! Сегодня решил уйти с должности председателя правления АО «РТРК «Казахстан». За короткое время работы познакомился с прекрасным коллективом, увидел высокий профессионализм. Уверен, что у телерадиокомпании большое будущее. Удалось заложить некоторые системные изменения в процессы корпорации. Надеюсь, изменения дадут хороший результат в виде высоких рейтингов», — написал Кемелбек Ойшыбаев.

Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович родился 13 июля 1977 года в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Журналист». Затем закончил учебу в Казахском гуманитарно-юридическом университете по специальности «Юрист».

Трудовую деятельность начал в 1998 году в качестве корреспондента республиканской газеты «Столичное обозрение»;.

В 1999 году — работал пресс-секретарем РГП «ГИТЦ» Комитета стандартизации, метрологии и сертификации Министерства экономики и торговли РК;.

С 2000 по 2001 год — корреспондент ТОО «Информационное агентство «Интерфакс-Казахстан»;.

С 2001 по 2007 год — занимал руководящие должности в АО «Казахтелеком»;.

С 2007 по 2009 год — генеральный директор ТОО «TNS Plus»;.

С 2009 по 2011 год — руководил компанией «2 Day Telecom»;.

С 2011 по 2014 год — управляющий директор, член правления АО «Altyntau Resources»;.

С 2014 по 2015 год — заместитель главного редактора республиканской газеты «Қазақстан-Заман»;.

С 2015 по 2016 год -занимал должность первого заместителя генерального директора ТОО «УК «Қазмедиа орталығы»;.

4 июля 2016 года — распоряжением министра информации и коммуникаций назначен исполняющим обязанности директора РГУ «Служба центральных коммуникаций».

В октябре 2016 года — был назначен на должность руководителя АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан».