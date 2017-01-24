В Красноперекопском районе неудачно «закатали» в асфальт почти 11 млн рублей

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве рассказали, что местной администрации из республиканского бюджета выделили 11,3 млн рублей на капитальный ремонт дорог на улицах Счастливцева и Юбилейной. Однако ревизоры во время проверки установили, что по испытанным показателям асфальтобетонное покрытие не соответствуют требованиям ГОСТ 9128–2009 .

«В результате администрацией Воинского сельского поселения произведены незаконные расходы по оплате некачественно выполненных ремонтных работ в сумме 10,8 млн рублей. По итогам проверки в адрес администрации Воинского сельского поселения Красноперекопского района направлено предписание с требованием о принятии мер по устранению выявленных нарушений», — отметили в Крымфиннадзоре.

Материалы проверки направлены в ФСБ. Также о финансовом нарушении проинформирована прокуратура Крыма.