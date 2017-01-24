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17:37 (мск), источник: РИА Крым

В Красноперекопском районе неудачно «закатали» в асфальт почти 11 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости (Крым). Администрация Воинского сельского поселения Красноперекопского района причинила бюджету Республики Крым ущерб на 10,8 млн рублей. Финансовое нарушение выявлено в ходе внеплановой проверки, которую провела Служба финансового надзора РК.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве рассказали, что местной администрации из республиканского бюджета выделили 11,3 млн рублей на капитальный ремонт дорог на улицах Счастливцева и Юбилейной. Однако ревизоры во время проверки установили, что по испытанным показателям асфальтобетонное покрытие не соответствуют требованиям ГОСТ 9128–2009.

«В результате администрацией Воинского сельского поселения произведены незаконные расходы по оплате некачественно выполненных ремонтных работ в сумме 10,8 млн рублей. По итогам проверки в адрес администрации Воинского сельского поселения Красноперекопского района направлено предписание с требованием о принятии мер по устранению выявленных нарушений», — отметили в Крымфиннадзоре.

Материалы проверки направлены в ФСБ. Также о финансовом нарушении проинформирована прокуратура Крыма.

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